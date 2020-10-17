鬆綁才有活路 - 顏純鈎

深圳之成功，是中共自己本事大嗎？與香港毫無關係嗎？

中共本事大，就應該堅持走社會主義道路，何必搞對外開放？深圳發達與香港無關，為何把第一個特區設在一個破漁村？

深圳之成功，先是中共鬆綁，把綑綁在中國人身上幾十年的無數政治繩索都放開，人民可以伸手腳了，可以依照自己的想法，去改變自己的生活；二是深圳緊鄰香港，近水樓台先得月，那邊政府鬆動，香港人身段靈活，很快就進去探險，這一探就把一條活路探出來了；三是深圳人一無所有，學到香港人敢想敢做闖蕩江湖的本事。以前有笑話，說福建人，是中央給了政策都不敢做，廣東人，是中央不給政策也敢做。

深圳有什麼事不是從香港學來的？資本主義私有經濟、股份制、僱傭關係、商業法規、土地政策、市場配置，都從香港學來。香港人的勤奮靈活、市場觸覺、營商手法，世界眼光，大至保護個人財產、遵紀守法，小至看紅綠燈過馬路，不隨地丟垃圾，這些都一點點從香港學來。

香港製作的電視節目，深圳人最先看到；香港的流行歌曲，港台明星，都先過了深圳河，再向中國腹地輻射；香港的社會生活、人情物故、文化習俗，深圳人最先模仿。深圳人在大陸社會主義生活方式與香港資本主義生活方式中間，取了一個中庸的位置。一河之隔，佔盡全國先機。

說到底，深圳之迅速崛起，不是中共走社會主義道路搞起來的，是中共不走社會主義道路才搞起來的。只要中共不走社會主義道路，不限制人民，不以革命的名義，洗腦灌輸，喊打喊殺，讓人民自行決定他們要做的事，自行決定他們要接受的思想，那就天下太平，好日子就會來。

中共一點點的鬆綁，深圳一點點成長，四十年間積累下來，看上去突飛猛進，若中共更鬆綁一點，深圳的進步豈不是更驚人？深圳之進步，不是因為中共的英明領導，是因為中共不那麼「領導」，深圳就脫胎換骨，生龍活虎，造就一個神話。