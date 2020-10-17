這天大婆在網上買了一包刀削麵，想起幾種做法，最後還是做了一大碗油潑麵。

油潑麵是西北名麵，光是看這「油潑」二字，就感到熱火朝天。油潑麵除了熱油之外，還一定要有乾辣椒磨成的辣椒末。刀削麵煮好盛進碗裏，面上鋪一撮辣椒末，然後將滾油當頭澆下，滋啦大響，油花四濺，鮮紅的辣椒末頓時熟透，轉成深紅色，這一剎那真是極視聽之娛，不用聞，看着都香。油潑麵還有配菜，比如用肉末炒好的酸豆角，用肉絲炒好的大頭菜，還一定要配葱花和生蒜末，各取一些放進麵裏，一拌而成。辣子油潑麵又辣又香，大頭菜和酸豆角特別提味，相輔相成，這碗麵頓時精采，直吃得渾身發熱，滿頭大汗，滿臉通紅，照鏡子簡直就看見一個駱駝祥子，勁頭十足，出門就可以去拉黃包車。

中國南北都吃麵，南方的麵跟北方的麵各有千秋，風格迥異，南方的麵是吃個綿長，北方的麵是吃個勁道，各擅勝場，到了人家地頭，就要試試人家的口味，看看合不合自己的胃口。我習慣到哪裏都吃一碗麵（包括粉），大江南北，真是好麵無數，吃過了才知道天外有天，並且還可以用來交朋友。

許多人對自己家鄉的一碗麵總是情有獨鍾，如果你把他家鄉的麵說得頭頭是道，比如一個西安人會說雲吞麵，一個廣東人會說油潑麵，互相親切感油然而生，馬上引為知音，一碗麵也就成了溝通橋梁，二話不說，就有交情了。