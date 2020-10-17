IBM不再重視沙紙 - 左丁山

昨日講在唐人館飲茶，向世侄畀意見大學畢業後讀碩士讀乜好，這個年頭，向後輩畀職業意見，十分危險，隨時錯晒。例如即使到咗去年夏天，做機師仍然係上佳職業，全球機師供不應求，澳洲航空訓練學校收生收唔切，空姐嫁機師，係一個夢想。點知到一個COVID-19在今年一月出現，成個航空業從天堂跌落地獄，機師大量失業，長期放無薪假，新機師完全搵唔到工，世侄之同學在澳洲讀航空，即時被玩殘。

為職業而揀學科，無可厚非，但時代轉變之快，年輕人要嘅skill set係適應力，可塑性，懂得隨時應付新環境。新環境之基本功就係電腦軟件知識，硬件知識可由工程師負責，一般人未必懂，但軟件方面就要能夠掌握運用，免被時代淘汰。

有一單新聞證明一啲大銀行仍然沉迷於舊時代，無端端犯法。摩根大通被指有內部選取僱員指引，就係新人應徵，需要3.4 GPA，大約相等於係二級甲等榮譽，一位董事總經理指示下屬可以聘用一位哈佛畢業生，雖然佢唔夠3.4 GPA，但呢位申請人係大集團CEO級數行政人員個仔，大集團附屬公司當時行將申請上市，於是一件平常不過之破例「僱用案」在廉政眼中係意圖賄賂高級行政人員，從而取得IPO保薦人地位，案情大意如此，該名董事總經理被控，失去高薪厚職地位。

我地唔講案情，只係想講，大公司用GPA做僱用新人初步標準，有啲莫名其妙，哈佛GPA 3.4等唔等於中大GPA 3.4或史丹福或UCLA 3.4呢？點解得3.4唔係或3.6呢？呢類政策直情係得啖笑。上星期有報導講，IBM進行僱用人才制度改革，宣稱以後聘請新人，不限學歷，近年已多聘副學士，職業訓練學校畢業生。前行政總裁Ginni Rometty（今年二月改任IBM執行主席），透露現時IBM多達47%的招聘空缺者，冇大學「沙紙」，更着重新人的在職培訓，一個僱員的終身學習意願，比入職時的技能更重要！明白未？21世紀第三個10年代，即將來臨，大公司業務要嘅人才唔係一級榮譽，而係有強烈意志「終身學習」嘅人，最基本必需技能就係語言溝通能力，能言善辯及電腦應用，其他技能就邊做邊學好了！

IBM應該最懂得此點，因為呢間聘用過千名博士、曾被譽為永遠領先嘅電腦科技公司就係被兩個大學逃兵Bill Gates創辦之微軟，及Steve Jobs之蘋果顛覆咗（disrupted）嘅！