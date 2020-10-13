英雄莫問出處 - 左丁山

左丁山大學畢業時，隨大隊寫信去香港IBM求職，被召去考一個Aptitude Test，係左丁山一生第一次見到嘅一種考試，答到一塌糊塗，即刻被DQ，冇得面試。面懵懵之餘，問一位師兄：「呢啲試題咁難嘅？」師兄答：「一啲都唔難，你有錢買啲IQ Test練習吓就可以攞高分！」考一次試就知道自己IQ係近乎白癡，都幾冇用。

現居於三藩市大灣區嘅生物科技投資專家A在1970年代係IBM職員，專賣電動打字機，投資A回憶舊事：「嗰時真係爽，電動打字機係新科技產品，IBM可說天下無敵，我在中環摸上任何一間寫字樓都可以賣到幾部，收佣收到笑，點諗到十年後就有王安word processor出現，我地生意冇晒，王安風光咗唔夠十年，又有桌上電腦出現，成間王安公司立時消失於市場。」投資A係冇大學沙紙之人，勝在頭腦靈活到極，話轉型就轉型，80年代就搖身一變入咗美資經紀行，賣IBM美國股票，教左丁山炒IBM股票期權，一萬美元好快就輸光。

記得1980年末，左丁山之銀行上司請吃晚飯，吃完就一齊寫一個貸款報告，上司係印度人，大學讀化學工程，柏克萊MBA，最鍾意買新科技產品，當時在佢書房見到一個四方略長形嘅物體，問佢係乜，上司話：「嗱最新運到，從加州買到嘅Apple III電腦，我地以後可以掉晒啲計算機！」

蘋果電腦於1976年創立，IBM不以為意，直至Apple III面世後一年，開始受歡迎之後，IBM先至推出第一部PC同呢間新公司競爭，點知IBM屬下近千名博士級專家唔夠Steve Jobs砌，1980年Macintosh面世，從此展開私人電腦革命，改變了世界，巨無霸IBM最後被迫退出PC市場（賣咗畀聯想）。所以話，論真正人才未必係大學GPA 4分滿分，未必係年年考第一，未必係哈佛MIT博士，IBM後來在軟件上亦輸咗畀微軟，從此Windows稱雄，蓋茨只係在哈佛讀咗三年啫。多年來左丁山在中環見過一級榮譽生，三級榮譽生，居然見到三級榮譽生做到CEO，一級榮譽生不過爾爾。公司請人若重GPA，好失策嘅啫。