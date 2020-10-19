「難民背棄國家」論 - 古德明

九月三十日，美國宣布把香港人納入其難民收容計劃。新香港貴人湯家驊為鄭月娥政府解窘說：「有些人背棄國家，背棄香港，不願繼續做中國人或香港居民，不是難民是什麼？」秦朝趙高指鹿為馬，新中國湯家驊則指難民為「背棄國家」的叛徒。

香港大學政治學教授陳祖為曾與湯家驊攜手創辦民主思路，後來分路揚鑣，至此終於忍不住說：「離開正常國家而往他國生活者，是移民；受國家壓迫而求庇他國者，是難民。難民沒有背棄國家，是國家背棄難民。」這話恐怕也稍欠斟酌。背棄難民者不是國家，所以美國國務卿蓬佩奧把「中國」和「中國共產黨」分得清清楚楚。

我國先賢以人民為國家。《大學章句》云：「得眾，則得國；失眾，則失國。是故君子（為政者）先慎乎德：有德此有人，有人此有土。」在歐美，政府由人民選舉，代表人民，所以政府、國土與人民三者，可以合稱為「國家」；在新中國，政府非由人民選舉，三者就不可用「國家」一詞合稱。政府或會迫害人民，國家卻絕對不會，否則黃花岡七十二烈士都要改稱為叛國賊。這一點，中國人必須弄清楚，特別是在「愛國」之歌高唱入雲的今天。

新中國作家白樺在《苦戀》中說：「你愛這個國家，苦苦戀着這個國家，但這個國家愛你嗎？」這句話，「國家」和「政府」觀念混淆，偏偏很多人還視為雋語。