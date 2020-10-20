滙殘浪踏浪 - 鄧達智

唔係嗎？

公司支票戶口被凍結？

「工商部」？

滙豐何時出現「工商部」管理客戶商業活動？

曾經給我們發過掛號信問詢，在指定日期未覆，所以將戶口凍結？

掛號信？即是必須有我收信時簽名的信件，再大意都不應錯過讀信並回覆。

有那麼重要嗎？

滙豐工商部二話不說，在未通知客戶的情況下，自行凍結戶口？

如非開出的支票彈票，明知不可能，即親自到銀行讓自己的理財經理親述究竟……鍾小姐被問得茫無頭緒，一再查詢才得出所謂「工商部」的操作。

也應先跟理財經理溝通，為免長期顧客尷尬，「工商部」今天二話不說將賬戶凍結，賬目進出皆封鎖，明天會否因客戶溝通未達，將客戶全盤資產都凍結？

滙豐股價不斷向下調整，也沒打擾信念大半生以香港為名HSBC。

如何大半生？

那些年不少人首個銀行帳戶始於首份工作，用作入票或自動轉帳，那有今天不少學生未踏足職場已債務纍纍的「社會經驗」？

廿幾歲回港入職，如何大半生滙豐顧客？

早自升中，祖父教育簡易理財之道，安排了我的個人銀行帳戶，每月學費雜費自列清單，爺孫之間不用現金往來，數目記錄清楚列明於「紅簿仔」。初中之後到外面升學，阿爺教落至基本的理財法則沿用。

單純歲月；「收息都夠食啦」⋯⋯時至今日，心思儲蓄賺息？未免開胃大想頭！

存款於銀行分分鐘被收管理費呢，如若心頭只想餘糧保值，必須買些低風險投資產品。母親一生信賴滙豐銀行，曾經為她服務的主任/經理、一位接一位，最後一位鍾小姐過檔照顧在下部份財務亦也十多年；有商有量滿意程度一百分。

近年一條腿已踏出頻密工作日程，如非普世疫情，一年三百六十五日起碼二百日奔馳異國土地上；有限公司註冊與公司名義帳戶已準備轉移到私人名義，可見平素存款非常有限，應付每月低微數額支票往來而已。

（明續）