他原本是不用死的 - 李純恩

法國中學教師被狂熱伊斯蘭教青年當街斬首，突發的恐怖襲擊，震驚文明世界。

疏理事件，不過是中學教師因應「查理周刊」當年被恐襲事件最近要正式開審的時事，讓學生在課堂上自由討論，在出示相關圖片的時候，他還特地跟課堂裏信奉伊斯蘭教的學生說明，讓他們選擇離開還是留下，以免冒犯。結果有一名穆斯林學生沒有走，留了下來。事後穆斯林學生的家長們向學校投訴，說這名教師冒犯了伊斯蘭教，並且也在網上散佈投訴，說他對真主大不敬，遂激發了宗教仇恨，令一個狂熱青年怒不可遏，動手殺死了這個教師。

在一個自由社會的學校裏的一場自由討論，竟導致了一場冷血謀殺，這裏面除了宗教狂熱，愛主愛教的激情，將小事化大的家長投訴也是強烈的催化劑。如果沒有家長這麼熱衷的投訴和散佈「正義信息」，這宗慘案也不會發生。今時今日家長的投訴，無疑成了在文明社會任教的教師們的催命符，也是拑制教學自由的追魂咒。在這種白色恐怖籠罩之下，教師們戰戰兢兢，朝憂暮慮，惶惶不可終日，結果只能順着極權者的思想，說「政治正確」的語言，扼殺言論自由，防備「群眾壓力」的迫害。若有不從，輕則丟飯碗，重則掉腦袋。

由此可見，樂於投訴的家長很少好東西，慫恿鼓勵家長要監督教師、多投訴的人，一定是王八蛋。