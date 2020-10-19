網上瘋傳一張貌似拍於中共廣東省委黨校廣東行政學院的圖片，只見一群未來領導聚精會神在班房接受教育，面前投射在牆上的不知道是幻燈片還是PowerPoint，端端正正列出官場十誡，為即將展開的仕途提出善意警惕。壞心地的井底之蛙笑到氣咳，尤其那條「尋花問柳不寫日記」，慘遭放大成了標題，簡直良心當狗肺，完全不懂得虛心學習黨的教誨。我因為日前目睹港官面聖時勤奮做筆記的動人畫面，深刻領悟抄寫的重要性，連忙一字不漏把金科玉律記錄在案，默默背誦以備不時之需。過來人從經驗提煉出來的心得，全部言之成理，譬如「災難場所不露笑容」，就很值得鄭月娥借鑑，話到底是正式聘用的市長，係又笑唔係又笑成何體統，不能繼續失禮習大大；「與人約會不發微博」，更是和國際接軌的不二法門，玩內循環太小家，要發當然和特朗普看齊發推特。而「發表作品不亂抄襲」，則應該被爬格子動物供奉為座右銘——搬字過紙是可以的，重點在「不亂抄襲」，也就是勸告大家帶眼識人，來不及抄諾貝爾新貴葛綠珂，起碼抄張愛玲和普魯斯特。

「公開場所不抽名煙」、「日常接待不喝名酒」和「商務應酬不戴名錶」，不厭其煩孕育含蓄之美，於《艾蜜莉在巴黎》肆意慫恿大媽品味的時候特別使人感激，無印良品公關不妨打蛇隨棍上，借來宣揚簡約主義。我最贊成「緊急突發事故不當新聞發言人」，冇仔生的《環時》總編輯胡某請多多留意。至於「尋花問柳不寫日記」，還用多解釋嗎？春宵一刻值千金，寫乜鬼吖，係都影相啦笨。