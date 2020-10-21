跟也門勾結？- 鄧達智

「以下問題比較多，請耐心回答……」

滙豐工商部的員工已問了十數分鐘有關公司的基本資料。

不外乎公司業務性質、工作範圍、員工人數、往來客户等等。細節問得詳盡，雖然不耐煩，為求支票戶口盡快解封，以特佳耐性處理，聲氣好得自己打冷震地一一回答；心中不禁疑問：就這些基本的問題值得你們二話不說，凍結了我們公司户口？無明火起一浪接一浪。

工商部員工在電話另一邊開始問第二部份問題：

你們公司跟也門、伊朗、敘利亞⋯⋯有業務聯繫？

你們公司跟阿富汗、也門的 ⋯⋯活動（是恐怖活動嗎？聽不清楚）可有聯繫？

開始聽到有關恐怖活動問題的類型與內容，有過數十秒倒抽幾口冷氣的緊張，然而問了同類型問題十多題，本來滿心不悅膨脹到頂點，即回問：小姐，雖然是你們滙豐工商部要求客戶解答的問題，易地而處若然閣下與「邪惡軸心國」或「恐怖活動」有聯繫，你會就這樣一個問卷環節回答：有、正確、我們根本就是恐怖活動背後的大台嗎？

跟恐怖活動關連的機耩，會隨便利用一個普通滙豐賬戶處理黑錢進出？

最後答她：時間寶貴，無謂跟閣下在電話上一問一答如此低B的問題。

收線！

接下來當然電聯相熟的理財經理，盡數這個所謂滙豐工商部調查內容的無稽、無聊、冇人性，並要求盡快將凍結了的公司支票戶口重新開啟。已被阻礙了的支票進出，彈票等等好幾宗，人家給我們入票卻受阻未能順利入數的，仍未知曉多少家。

今時今日與恐怖活動真的可以如此接近？

自問不過閒人一個，公司且蚊型，話咁易跟邪惡國家及恐怖組織搭上關係？

大佬，唔好玩啦！