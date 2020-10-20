把病人揪出來 - 古德明

九月十四日，中共「為港人免費檢疫」的愛民大戲落幕，《蘋果日報》翌日有新聞標題說：「一百七十八萬人檢疫，揪出三十二名病人。」現代漢語真是習染容易，下流難支。

按「揪」是「抓住」、「扭住」的意思，帶暴力含義，例如《水滸傳》第四回魯智深強迫一僧人吃狗肉：「智深把他劈耳揪住，將肉便塞。」又如雜劇《燕青博魚》第一折燕青說要找楊衙內報仇：「若見了他呵，我一隻手揪住那廝黃頭髮，一隻手把腰腳牢掐，我可敢滴溜撲活攛那廝在馬直下（「砰」的一聲，把他扔到馬下）。」至於病人，「找到三十二名」就是了，何必「揪出」。我國有歇後語說：「背起算盤上門——找人算帳。」要跟人算帳，都只是「找」，不用殺氣騰騰的「揪」。

「揪」是中共愛用的現代漢語，帶着黨對階級敵人的仇恨。一九六六年六月十六日，文化大革命方興未艾，《人民日報》就發表《放手發動群眾徹底打倒反革命黑幫》一文，為學生鬥爭南京大學校長匡亞明歡呼：「南京大學革命學生、職工和教師，揪出反黨反社會主義的反革命分子匡亞明……」二零二零年十月六日，新香港長官鄭月娥也為教育局鬥爭教師而歡呼：「教育局揪出教育界的害群之馬，我絕對支持。」可見中共批鬥的手段與語言，五十多年不變。

現代漢語事無大小都要「抓」，有不順眼的人就要「揪」，這那裏是「和為貴」的禮義之邦文字。