流氓無賴的風範 - 林夕

國家的門面，國家給人家的印象，尖兵就是外交部，駐派各地大使的表現。你要人家或者是自家人愛你，首要條件是你要做出一個樣子來，哪怕是門面的工夫。

新鮮熱辣發生在斐濟的打人事件，說明了公關不是關公，用青龍偃月刀不斷砍人就能營造出強國形象。台灣駐斐濟代表處舉辦慶祝雙十節，我就不說國慶了，免得又得平白成了台獨份子。

人家斐濟外交部跟台灣代表以及台商行禮如儀的慶祝一下，那麼強的中國也看不過眼，駐斐濟的領事館人員硬闖進會場，拍照啦，看斐濟跟台商誰敢出席啦，然後當然就有推撞，可是，駐外人員會動手打傷人，打到有台灣人腦震盪要送院的，真是國際文明社會所謂新聞，也必然成為國際新聞。事後中國還施壓斐濟政府在聲明上，要對外掩蓋暴力事件，我的國更厲害是惡人先告狀，反控台灣人員傷人。

這像不像在保護傘潑糞的人，這種行為，如果不是走流氓風，難道是中國第一網紅胡錫進說的文質彬彬嘛？惡人先告狀的流氓叫什麼？叫無賴，流氓無賴的行為，能說服世界，強大的中國就是用錢收買用錢誘惑然後控制邦交國的命脈嗎？在場有斐濟前總理、前第一夫人、政黨領袖、國會議員、政府各部門官員，這些在場證人，看在眼裏，嘴巴就不會把真相廣傳嗎？你威嚇斐濟定性為「外交偶發事件」，噢，也跟六四屠殺淡化為「風波」有得拼。

究其實，外交部「初心」只是要蒐集情資，打工的只是要有圖有真相，拍回去給上級有交代而已。還尊重自己面子的，何必用領事館的人出面呢，在台灣本地，用駐台代表的黑幫幫你動手一樣「毋忘初心」，用在斐濟，事件就變成「神秘人士硬闖慶典傷人事件」，搞不好還可以賴台灣人自傷殘殺，豈不兩全其美？當然，也不排除是故意、不介意由領事館出手，即使要恫嚇斐濟政府，我就是這樣，你奈我何？好威風哦。

想當年中國最佳外交周恩來的風範，回應妓女都在台灣，幽默地打臉，比戰狼靠恐嚇來立威，高端了不知多少倍。以德服人，遠勝讓人恐懼而馴服於你。那麼多的邦交國，剩下來有多少真朋友呢？真朋友能交心，因為價值觀相同，普通朋友試看錢的價值，缺了一個「觀」字，官員就耍流氓來壓住丟人眼前的醜態。好一個強國，強大淪落成強暴，是要讓文明國家瞧不起你嗎？