怎可輸給台積電 - 左丁山

講起人力，睇數字，純計數，中國大陸數據最多。乜唔係啫，14億人，算1%係天才，就有1400萬人，近兩倍香港人口。算0.5%，就有700萬人係罕見之天才。中國學生多得驚人，2020年報高考人數有1071萬，創歷史高峯，今年大學畢業生有874萬人，亦係歷來最高人數，不少面臨畢業即失業情況。

前幾日有朋友討論好唔好買iPhone 12，於是上網睇吓評論，原來蘋果首創5G納米（5nm）晶片，全部由台積電製造，速度驚人及記憶體龐大而體積特細。專家又講到因美政府禁運令，台積電不能為華為製造5nm麒麟晶片，令華為手機大大吃虧，加上安卓有禁令，所以華為手機在國際市場銷量大跌。

左丁山問朋友：「以中國人才之多，大學畢業生不缺，點解唔可以砌低台積電，而要向台積電代製呢？」朋友話：「呢個問題我唔識答，中芯現在連14納米晶片都未有競爭力，製造技術與台積電相差五至十年，近年中芯等內地晶片製廠加緊向台積電挖角，跳槽薪水可以高出三倍。」挖角本是常事，但北京大陸電機電子工程類畢業生每年有幾十萬人，點解中芯等會缺乏高端人才？台灣有幾多間大學呀？中國有幾多間大學呀？係唔係台大叻過北大，新竹清華勝過北京清華？

嘩，討論落去唔知會唔會違反國安法，一說美國阻撓中國廠買EUV（製造高尖晶片必備之機器），但奧巴馬時代，中國唔訂定貨先，中國咁有錢，為何不自製EUV？上太空，探火星都得咯，調動十萬工程師在中國工程院院士率領天下打一場攻堅戰，投下無限資金，自製EUV，一定得嘞啩？台積電真係巴閉，只賴台灣有限畢業生入職，就將內地晶片廠遠遠拋在後頭。幾日後北京就會召開中共19屆五中全會，規劃第十四個五年計劃，預料有不少鴻圖大計，究其實與其講「中國製造2025」，不如踏實地推行「中國EUV 2025」及「中芯變台積電2025」，否則嘅話，美國一聲禁運，華為就冇米（5nm晶片）落鑊，兒戲啲喎，北京國家發改委駛唔駛質詢教育部：「800萬名大學畢業生，其中有無真正人才？」