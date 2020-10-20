天浴大媽 - 李純恩

寶馬山上有不少山澗，流水潺潺，尤其在大雨過後，水勢更是豐盛。澗水清澈，行山的人常常駐足，或濕一下毛巾，或喝上一口，都是清涼野趣。有些山澗經過處，還有有心人用膠管做的簡易引水管，引導水流，蓄成一個天然小池，方便行山客使用。在那裏經常遇到一個女人，提着膠桶在澗邊裝水，每次一裝便四五桶，裝滿提下山去，說用來煲湯特別清甜。那膠桶容量起碼一公升，一次四五桶，日子有功，想必身體鍛煉得極好。每次看她提着這一大堆山水的背影，覺得虔誠猶如信了一種宗教。

前兩天上山，經過那處山澗，特地多看兩眼，倒不是找那提水煲湯的女人，而是想起那天早上看報紙，有一段新聞說在某處山邊的澗水池中，赫然出現一個豐乳肥臀的肥大媽，貪澗水清澈涼快，赤條條浸在裏面洗澡。澗邊人來人往，有個阿伯視若無睹卻徘徊不去。拍視頻的人大呼小喊，罵肥大媽傷風敗俗，還說有許多人來取澗水回家飲用煲湯，如今被她這麼一耍，叫飲水人情何以堪！但肥大媽置若罔聞，依然戲於水中，猶如楊貴妃再世，舒展蕩漾，搓臂濯足。

這種花邊新聞看得人神清氣爽，心中有什麼烏氣都立即消散。於是這天經過山澗時我特意多看兩眼，看看會不會也有肥大媽顯露現身。風氣會傳染，大媽們沒理由只在中環九號碼頭處鬼哭狼嚎，既然有先驅發現了山澗戲水之樂，必有後來者仿效演出，令香港山澗秋日大現春光。這等趣事，勝於上水遇野豬，強似政客吹民主，喜聞樂見者一定不少——反正我不用那水飲用煲湯就是啦。