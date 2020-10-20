黑齒（六）- 李碧華

世上戰火蔓延的地方不少，但沒想過會發生在香港，或鄰近之地。

雖然美中台日菲印……全都彌漫戰意戰訊，劍拔弩張，展示武器威力，不過虛張聲勢，誰也不想付出那麼大的代價——又無一矢中的「斬首」行動，都是平民百姓受苦。

想不到的，是戰爭沒爆發；阿C和阿D他們卻要「走難」！

這晚，火警鐘聲大響，人人都開門緊張探問、逃跑。「兵荒馬亂」，倉皇失措。

他們住8樓，10樓有一戶，不知是什麼電器短路引發火災。高危易起火的，多是冷氣機、抽濕機、微波爐、電風扇……近日還有氣炸鍋，是2020年人氣家電，可以減少油量攝取，飲食健康，正因為疫情，很多人選用之留家煮食。不管什麼電器，共用插座、長期使用、散熱口受阻、髒污弄濕，都易短路失火。

「失火了！用濕毛巾掩口鼻，快往下逃。」他們拍着左鄰右里的門：「別坐電梯，走後樓梯。」大家合力把走火通道防煙門附近的雜物踢開，幸好還算暢通。正把防煙門關上以阻止煙火危險，有人推開急忙加入走難大軍。

是松平太太。

慌亂中，都只是隨身背囊包包，家居衣着，踏着拖鞋。被拍門警示的日本女人，平日再優雅，「執得好正」，或是正在晚餐，此刻也顧不了身世，逃生要緊！

她還是赤足跑出門的。

怱促間髮髻散亂浴衣腰帶沒束好，被人踩到下襬，向前踉蹌一跌，阿D見狀馬上扶住、穩住。阿C正想照顧一下，打個照面，三人一起呆住了！

——在非常時期，緊急關頭，沒有裝飾，沒有防備，來不及戴上口罩，來不及保守秘密，松平太太如圖窮匕現。

一張慘白的臉，眉毛剃掉，白粉狼藉。本來豆腐般的皮膚，血紅小嘴沾着幾根白毛……滿口墨黑的牙齒……就像從江戶時代壁畫中走出來的，淪落了的古典美人。

「Sumimasen！」道歉中的她馬上掩上嘴巴，也馬上向前方逃去，很快，不知所終。

（明續）