君子之交的約定 - 蔣芸

久久的呆坐在桌前，也不知過了多少時辰，耳際忽然響起李白那首「菩薩蠻」，暝色入高樓，有人樓上愁，玉階空佇立，宿鳥歸飛急，何處是歸程，長亭更短亭。

也許是因為之前聽到了林夕改當年寫給王菲的那首「約定」贈給了羅冠聰，如今這位年輕的眾志創黨主席正浪跡天涯，回不了家。 涼風起末，君子意如何……。

林夕這首今年才改編的版本，首先是在YouTube上聽到歌手晴天林唱，而後來連原唱者王菲也唱了改編版，再後來聽到的是羅冠聰改寫了這首「約定」還親自上陣唱出心聲，歌中說出他仍然記得家中晚餐時的臉龐，也還記得烽煙滿街中的人潮，明白到這一切是歲月如梭的玩笑；大意是要凝住了眼淚才敢細細看細細回味，他更傷感於那些陌生或熟悉的朋友贈給他的溫暖；唱來哀而不傷令人不忍再去挑剔這位非歌手的清唱功。

是從手機上看到那張正氣如昔的面孔，竟還能聽到他的心聲，他以這首自己改編的歌來回應夕爺因為他正背負着歷史的孽債，為了眾志要遠走他鄉要和家人朋友分離的劫難，是的，為這一齣荒謬的戲，他個人的命運就此改變。

夕爺告訴我們，羅冠聰即使決心要忘記，世人也會永遠記得起，他即使已埋沒天地，彷彿也想不起自己，但明日的天地一定會不同；至少不必怕認不出是與非。彷彿已說出世上有這樣優秀的人，偏又逢這樣的際遇……但有種黑白會讓人們永遠認得出。此刻忽然想起，夕爺和羅冠聰，正如遠古詞人李白和杜甫；兩大相逢恨晚的君子之交的唱和，在這樣的世界如暮鼓晨鐘，也令人忍不住會垂淚。