良知的快速測試 - 馮睎乾

良知和愛國主義一樣，都是無賴的最後歸宿。人人都講良知，唔通人人都有良知咩？言為心聲，看一個人的本性，當然先考慮言語。中國古相書《玉管照神局》有些不錯的指引，如「奸狡者言不盡意，毒害者言而含笑」（所謂行政長官要注意一下）、「縱口而言，不辨利害，不論是非，乃大罔人之言也」等。然而相術不易掌握，與其論斷他人，不妨先審判自己。

我認為良知有兩大條件，自己才最清楚是否符合。第一，良知是有記性的，是一致的，反面例子是容海恩。她去年公開說，不要教小孩認識黃色，在近日《鏗鏘集》，袁彌昌也提到女兒的蠟筆中不見黃色，但容海恩卻在節目反駁：「唔係咁意思，點會唔教黃色？你唔會唔教藍色同黑色。係佢哋幼稚，將一件事不斷loop。」自相矛盾，前後不一。

良知，正是要把過錯不停地loop，莫失莫忘。只有缺乏良知的人，才會犯了錯就拋諸腦後，若無其事，一味說「向前望」、「追究責任沒有用」。萼蘭（Hannah Arendt）在The Life of the Mind書中一針見血地指出，沒有良知的人「不介意犯任何罪，因為下一刻他就可忘掉罪行」。

這個道理就算不看鄂蘭，看半澤直樹也能學懂。半澤常常強調，一個錯誤無論發生了多少年，總是要翻出來改正的，因為改正錯誤，才是真正前進的先決條件。埋沒良知的人和國家，發展得越快，就倒退得越大，事實擺在眼前，時間證明一切。

良知的第二個條件，鄂蘭也說過，是要跟自己對話，並和自己保持友好關係，她舉柏拉圖的《大希庇阿斯》（Hippias Major）結尾來說明此點：蘇格拉底說每次回家獨處，就要面對那位「住在同一房子的至親」（比喻內心的自己），被他尖銳地詰問。這時候，若你言行不一，前後矛盾，那就會無所遁形，等於與自己為敵，必感羞恥不安。良知，就是要避免這種跟自己對話時可能發生的窘境。

當然，在內心詰問自己的，最好是一個利君雅。林鄭月娥常自稱「問心無愧」，我信啊——她像大公報記者那樣問，再以習慣的官腔作答，哪來的自愧？