深圳引擎燒鄭市長初心 - 陳也

王婆婆在深圳被取保候審，失聯439日才獲准回港。

這個習大大吹捧的引擎，與香港一河之隔，五星紅旗旗棍飛象過河伸過來香港亂攪，當一國兩制無到。王婆婆在香港上街抗議，就算每次英國米字旗不離手，連689都唔敢插。全家入晒英籍的689與777，牙斬斬但唔係冇後顧之憂，唔敢抹黑英國旗。深圳則樂於示範戰狼有火，等王婆婆一過關，即刻控以尋釁滋事，拉去「被認罪」，赤條條公告，專制威權那條紅線已變成x教署的「纏頸長褲」，深港一家親套在香港人頸上，鬆緊長短任佢噏，王婆婆是439日，12個偷渡去台灣遭飛行服務隊「護送」入中國海域的香港人，不曉得是439乘N日。

深圳引擎呯呯聲，起勁抄習帝「碌屎」的港官，吹捧融合大灣區，食盡海底撈的差佬人辦光頭蛇搞埋業主會，呼籲藍屍入市，傻仔才排隊買大圍新盤吧！由鄭市長班子到民x聯，全力吹噓粵港健康碼的關鍵時機，鄭市長例牌黑面唔評論王婆婆個案。自讚百毒不侵的鄭市長睇唔出面係自己丟嘅，深圳揀這個時刻放王婆婆，擺明割席，唔當鄭市長是手足！鄭市長還以為邀功讓54萬長居內地港人投票，會更得帝寵。深圳山頭的大佬，會俾香港奴才宣揚一人一票替深圳人「洗腦」咁戇居？妹仔想大過主人婆，冥冥中，與送中條例當時的「初心」Bill一樣，等dead。