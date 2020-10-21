黑齒（七）- 李碧華

阿C和阿D一生都沒見過那滿嘴黑齒，是多古老年代的「造型」？一時間目瞪口呆，面面相覷，受驚說不出半句話。

整個後樓梯的逃難鄰里，也不知發生什麼事呢？

火警鐘一響，消防局已有聯繫，滅火救災的人和車快速趕至，火勢不算嚴重，10樓住客疏散，其他樓層若無直接影響，可於數小時後回家。

他們回到8樓家時，驚魂已定。火已撲滅，濃煙只上冒，樓下無恙——但另一恐怖疑團仍然困擾。

松平太太的秘密！

就在隔壁，現又失去蹤影，到底是怎麼一回事？

「『松平』這姓氏不常見，松平太太什麼背景呢？」阿C和阿D上網搜索：「是這樣的——」

在日本，姓氏也分貴族和平民的，尤其是江戶時代，姓氏往往是貴族的象徵。即使日本姓氏眾多，全國加起來超過13萬，但幕府時代持續近700年，江戶已是幕末了，十大姓氏的「貴族」霸氣也漸冉，但瘦死的駱駝比馬大，正所謂「爛船都有三斤釘」，別說源氏、平氏、藤原、豐臣、井伊……了，「松平」始於室町時代，於幕府時代為「德川」姓氏的起源呢。

「原來是曾經的貴族、豪族，富甲一方。」阿C道。

「你也曉得說『曾經』了，可見是過去式。」

日本由一萬年前的繩文時代、彌生時代……飛鳥、平安……安土桃山、江戶、明治、大正、昭和、平成，到2019年改號令和。

日本女人化妝術高明，今時今日他們的藥妝店和名牌化妝品專櫃仍是港女（和全球女人）趨之若鶩的「回鄉」必去處。

但古老的妝容同現代相去甚遠。

江戶時代，女人剃眉毛（在光禿禿的上方重描短而淡的眉）、擦白粉（臉、脖子、肩膀……都白）、塗紅唇、染黑齒。

「知道怎麼弄嗎？」阿C道：「原來她們用鐵銹黑漿水，以羽毛、筆刷在牙齒上塗染，直至滿嘴黑牙——」

「酷刑！究竟有什麼用？」

（明續）