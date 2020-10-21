美國人會怎樣選擇 - 高慧然

拜登父子的爆炸性醜聞越來越多、越來越驚人，內容也越來越令人咋舌，後面有可能牽涉到的人物及組織呼之欲出，令人不寒而慄。拜登最大的賣點就是他的痛腳，有痛腳被他人捉在手裏，就意味着可以被勒索、被操控。拜登一旦擁有權力，也就意味着成為扯線公仔。

真正考驗美國選民智慧的時間快到了，聽說很多人打算把票投給拜登，不是因為喜歡他，純粹是因為討厭他的對手侵侵。正如台灣大選，韓國愚也有550萬粉絲，這些粉絲中的很大一部分人，不是想投票給他，只是抗拒蔡英文和民進黨。好在台灣選民的民智水準始終夠高，沒有被兩黨之爭蒙蔽了視線，最終有不少年輕的國民黨支持者含淚票投蔡英文。而蔡英文亦無辜負他們的選擇。

美國選民有沒有台灣選民的智慧呢？要看選舉結果才知道。據說有選民揚言，即使拜登性侵自己的親孫女，也不會把票投給侵侵。

最值得推敲的問題則是：誰把電腦拎去維修而一直不肯取回？真的是亨特拜登嗎？可能性頗大，而且符合邏輯。如果亨特意識到自己及父親餘生都將被勒索、被操控，被迫去做將承擔巨大法律後果的事，他最好的辦法也許就是讓他們父子二人的醜聞曝光。曝光了，也就失去被勒索的價值了。而他只是犯了跟陳冠希一樣低能的錯誤：把電腦拎出去維修。