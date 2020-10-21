寧願你嫁黑人 - 邁克

王偉雄先生上星期在專欄寫海外華人歧視黑人的慘烈實況，我馬上想起不久前和S小姐交換欣賞男明星心得，講到三船敏郎大家眉飛色舞，她忽然噗嗤一笑：「嗰陣阿媽見我迷頭迷腦中意日本人，鬧咗我一餐，仲話『我寧願你嫁黑人，都唔畀你嫁日本仔』。」哈哈哈，S伯母想像力活潑極了，轉數之神速教人嘆為觀止，掌上明珠剛剛盯上肥美鮮肉，生米煮成熟飯的畫面搶閘登場，徹底響應魯迅說的「一見短袖子，立刻想到白臂膊，立刻想到全裸體，立刻想到生殖器，立刻想到性交，立刻想到雜交，立刻想到私生子」。唉，真是可憐天下父母心，邊有咁易吖，你估個個都似得原產南洋的周太劉太，隨時由小粉絲升級做賢內助嘞喎。準外母未雨綢繆堅拒東洋聘禮，倒似張愛玲流線型短篇《琉璃瓦》裏相睇點錯相的一幕，銅板兩面互相輝映——姚先生得悉乖女馮京馬涼，氣得紮紮跳：「好不要臉的東西，一廂情願，居然到北京去定了，捨不得媽起來！我都替你害臊！」

所以一山還有一山高，王偉雄敍述的陳太太縱使嫉黑如仇，飯局偶遇同樣來自香港的教授，不怕面懵傾訴心底最大恐懼，「我最擔心的是女兒和黑鬼拍拖。如果發生，我一定反對，更加不會讓她嫁給黑鬼」穩登歧視榜毋庸置疑，但和我們的S伯母一比，層次高低立見。「寧願你嫁黑人」乍聞引起頑石點頭幻覺，彷彿原本怕黑的慈母終於步向光明，查實「寧願」二字，透露了更根深柢固的白眼。玉石俱焚絕境中兩害相權取其輕，那個輕害比重害更重，因為是堅定不移的衡量標準。