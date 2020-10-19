勇乎，亂乎？- 古德明

十月一日，新香港長官鄭月娥在中共國慶酒會上致辭，說到獲中共照拂，特別顫抖其聲，若不勝情：「我與同事會繼續無畏無懼，抱堅定信心，依法履行維護國家安全的職責。」這使人想起立法會議員何君堯之號召同僚：「我們必須勇於表明立場，敢於鬥爭，鬥垮司法界、教育界、社會福利界這三座大山。」

鄭、何顯然都以「無畏無懼」或「勇敢」自詡，但他們所說的，應是現代漢語定義之勇，不是傳統中國之勇。請先看他們「勇」於做的是什麼。保安局長李家超在十月八日《信報》一篇專訪中說：「警民關係不可能長期對立。目前社會已趨平靜，是時候積極修補雙方關係了。為回應輿情，警方願意改善紀律，走上專業道路，期望一切回復正常。」換言之，鄭月娥率領的在朝派是長期與民為敵，一任公安部隊紀律廢弛，把英國殖民政府當年所定警察專業守則視同糞土。這一切，李家超現在已是直認不諱。而中國人從來不以這一切為「勇」。

孔子說：「君子義以為上。君子有勇而無義為亂。」又說：「見義不為，無勇也。」而為政者之義，在於「因民之所利而利之」（《論語．陽貨、為政、堯曰》）。所以周武王伐紂以及清末林覺民之慷慨別妻，我們都稱為勇。至於仗肆意橫行之兵，長期與民對立，這叫做「勇」還是「亂」，孔子說得很清楚，只不知新香港教育局會不會因此褫奪孔子「萬世師表」的稱號。