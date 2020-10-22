「福壽全歸」 - 林夕

台灣有區公所贈百歲老人重陽禮包， 祝賀忽然就變了詛咒一般， 只因賀卡上四個字，我們每個人都很熟悉的：「福壽全歸」。

這算是手誤抑或是眼睛業障重，寫錯了，簽名的也看遺漏，是有點奇怪，完整賀詞是：「百齡純嘏、福壽全歸、重陽愉快。」既然第一句含有不翻字典不懂得怎麼唸的字，理應出自飽學之士之手，怎麼會搞不清楚「福壽全歸」普遍用於何處？那人是在網路上亂搜字眼的吧。

不是這麼一個烏龍，也很少回想到忌諱詞家族繁衍史。老人家大概只看到「百齡純X」就樂了，也不必知道語出《詩經》還是哪裏，反而字字看得明白「福壽全歸」，字義明明白白就是願福份與長壽全歸於一身，卻自自然然覺得觸霉頭。

假如有人活到現在都沒去過殯儀館、從沒看過名人逝世有關圖文報導，聽到人拜年福壽全歸，不會覺得是詛咒。情況就像歷史上消失了2019年的話，聽到「願榮光歸香港」，大家會抱抱拳說聲「大家咁話」，說不定每逢佳節放煙花，都會播放這首歌的旋律。

殯儀館經典敬輓詞，見好就收去用，除了「哲人其萎」「遽返道山」「英靈永存」之類含去逝之意明顯者，好多都是敬而不必悼的，「德望常昭」、「德隆望重」、「福德全備」，寫成橫匾掛在大人物大政客辦公室，正常過教車師傅有個士巴拿隨身啦。

網搜了一下各類敬輓詞，竟然還有「返璞歸真」，所以都是輓詞家族無限繁衍的錯，對生人的祝福，隨時得到詛咒的罪名。不妨自首，曾經跟長遠失聯的老朋友，一時嘴快，為表掛念之情，感慨說：對我來說，你一直音容宛在啊。

啊，對方好在不是少林主持，否則本人死多少次都唔得掂，他也只是笑笑，是啊，雖然彷如隔世，但是音容宛在。而我是真心覺得這四字極雅，聲音容貌宛如一直都在，又有什麼好忌諱的。

有些在生而且活得非常生猛的人，本人一直盡能力忍住迴避他們的音容，可惜，光看文字版，他們還是音容宛在，誰敢說有膽咒詛他們呢？當然不能。每個人距離死亡或遠或近，即便是提早貢獻一句輓詞，也只是超前部署而已。乾隆皇帝五弟就經常幫自己大搞喪禮，要求別人替他哭，他還哈哈大笑呢。