政府保護殺人犯一周年 - 馮睎乾

今天是二零二零年十月二十三日，也是特區政府保護冷血殺人犯陳同佳一周年的日子。我用「保護殺人犯」這些字眼，並非抹黑特區政府，而是完全按照事實陳述，因為保安局局長李家超在十月二十一日公開表示：「雖然陳同佳係喺警方保護之下，但如果陳同佳出外辦證，警方係完全唔會阻礙佢嘅。」

除非你說香港警察已經獨立，否則「特區政府保護殺人犯」這句話，已得到李家超局長的官方認證，鼓掌，bravo！特區政府高官這樣誠實，這樣生性，林鄭月娥可以問心無愧，習近平也應該感到安慰。

要快速測試一個人的良知，可看看他有沒有自打嘴巴。李家超既已老實承認是特區政府保護殺人犯，怎麼轉頭又惺惺作態，怪罪台灣「製造障礙」、「無理取鬧」，不願接收陳同佳呢？香港市民眼睛是雪亮的，不如讓我們看清楚是誰在「製造障礙」。

不管特區抑或台方，均異口同聲指出：陳同佳投案，先決條件是他本人的意願。請問所謂行政長官及保安局局長，同意吧？次要的條件，才是台方一直嚴正要求，而特區一直借詞推搪的司法協助。理所當然，在探討第二條件是否可行前，必先滿足第一條件，即冷血殺人犯的意願。

出獄一年來，冷血殺人犯得到香港警察悉心庇護，享受由納稅人埋單的「逃犯天堂」安全屋，好食好住，試問還有什麼動力要去台灣投案？學容海恩話齋，「人人有自己的良知」：陳同佳的良知，呼喚他留在安全屋「贖罪」；管浩鳴的良知，驅使他為殺人犯當跑腿；特區政府的良知，就是給殺人犯包食包住，讓他安枕無憂，不會因為窮途末路而無奈投案。

不管是用心良苦抑或居心叵測，為陳同佳投案「製造障礙」的一方，毫無疑問是特區政府。潘曉穎父母既然寫公開信給李家超，何不寫給鄧炳強，問一問他：陳同佳除了有被判死刑的危險外，還有什麼危險需要勞煩警方保護？

順帶一提，殺人犯和被殺者都不是台灣人，罪犯也正在受香港人供養，無論從任何角度看，都應該是香港急，台灣不急。現在連特區政府也不急，台灣為什麼要急？