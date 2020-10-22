引擎會成龍，PK旺撈偏 - 陳也

由Free HK到Save 12，抗爭年半，除了唔L跳槽的鄭市長，返唔到轉頭的，還有差佬。差館今日將水……鹿放水，洗街兼洗底。咁，係唔會令人無咁驚嘅！green object退休後可以去WWF做高級顧問幫地產商開推土機，還另有出路，換套国安制服，做埋国產引擎護衛，驚嚇，升級！國泰炒魷，35歲的港龍，被拔喉。同一時空popo拎OT拎到笑不愁失業，做condom還有国家認證。本地金融投行職位只肯請三成香港人，差佬全部拜關帝食海底撈益自己友（請付國豪？你可以打我了），羨慕死其他打工仔。差佬何以咁好命？等「阿森一族」解構：

689急急註冊公司，慌死有人用咗佢個名咁話。真係忍唔住笑。差佬唔會鬧出這種笑話，試問邊會有人冠名叫PK有限公司。仆街，是動態，無極限，殺氣夠，底氣足。引擎，是習帝金榜題名，只能抄碌屎，無人敢異議。但論壓場，還是PK勁。深圳引擎，成龍預告（會爆）。香港PK，仆到低水，低到理大圍城的地下水渠位置，黑到盡頭就見到隧道有光嘛。黑警治港，幫港開光，撈偏實旺，差佬升遷名單印證了黑白拍膊頭，堅料無掩雞籠，才是搵真銀王道！新界北警區與元朗，目光向內，響應駱公公搭上國家發展快車，與深圳白衫齊齊搲銀。PK做大個餅，叫警黑返轉頭？白癡！