吉爾吉斯反華 - 左丁山

泰國學生示威不絕，頗有港版社會運動feel，雨傘大量登場，中學女生着校服上街，尤其令人注目。泰國學生示威一反軍事政府，要求真正民主選舉，此乃1973年10月14日法政大學校園大屠殺以來，泰國學生運動之主要目標；二反皇帝，就係冒泰國之大不諱之舉，因上一代泰人視皇室為神聖，現任泰皇雖然行為令國民側目，但保皇黨仍然眾多，年輕人搞運動，要一次過打擊兩大陣營，或者係操諸過急，易招反彈，起碼刺激咗黃衫衛軍上街護主。泰國學生如果有組織，有指揮，有大台嘅話，似乎要諗諗縮減打擊面，爭取最大支持面。

講到誰人組織了泰國學生示威，本港深藍又有嘢講，佢地頭腦簡單到極，又係賴晒美國佬啦，CY擁躉女作家就連89六四都算埋係美帝組織、煽動。其實如果問特朗普，泰皇叫乜名，恐怕佢會唔識答，美國兩大黨正在為總統大選爭個你死我活，鷹派蓬佩奧隨時可能丟官，政府高層隨時有人事大變動，邊度得閒去指揮泰國學生示威呀？

中亞細亞國家，吉爾吉斯斯坦（以下稱吉爾吉斯）有人民異動，藍絲又係指美帝搞顏色革命，其知識之淺薄，笑死人無藥醫。中國大搞一帶一路，一帶就係中亞細亞，新疆以西嘅地區，有吉爾吉斯，烏茲別克，哈薩克斯坦，阿塞拜疆，亞美尼亞等前蘇聯國家，有個特色就係官商兩不分，互相勾結貪污。錢從何來？就係開放外國投資，以中國為最大對象，有外資活水，官商就有錢落袋，碰啱中國要拓展貿易投資擴大影響力，用發展一帶為藉口，大力貸款畀中亞細亞國家，大搞基建物流，中國既有政治及商貿利益，當地官商亦有上下其手之便，正好互相配合，美國人根本想行過去搵銀都冇晒門路。10月14日南華早報有一篇文章，作者Niva Yau係吉爾吉斯首都比什凱克（Bishkek）之OSCE Academy研究員，文章透露吉爾吉斯最近大選，有操控選舉事情，人民不滿，宣佈結果後，火燒國會，佔領國家機構，完全披露了當地政府商界精英之貪污勾結情況，導致人民反華，令中國商人投資停擺，中國貸款17億美元，恐怕一去不返了。中國在基建及商貿投資方面，亦隨時付諸流水。中國大量美元注入吉爾吉斯，何故吉爾吉斯人會反華？難道又是美帝煽動？唔該中國反思一下。中亞地區不靖，中國發展一帶，還是起步維艱。