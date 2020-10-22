唉，國泰…… - 高慧然

國泰大裁員，幾個朋友不約而同把新聞轉給我，明知我肯定看了這段新聞。我只回了一個字：「唉……」實在不知道該說甚麼好。

朋友之中，不乏國泰死忠粉絲，包括我。全球大封關前，我對上一次飛行，坐的，也仍然是國泰，迄今，我仍未到期的會員積分，夠我換兩次商務長途飛行。我們深愛國泰，後期則對它又愛又恨又憐惜，恨高層不爭氣，憐惜基層員工的處境。它有今天，當然是高層的錯，如同林鄭政府，永遠做錯每一個決定，但最後遭殃的卻是香港，以及香港人。國泰從輝煌到衰敗的過程，跟香港一樣，我們眼見着它一天一天沒落，心痛、心酸、心淡……黯然無語。即使沒有武漢肺炎，從國泰被踢出恒指成份股的那一天開始，也已經注定了走向凋零，只是苟延殘喘的日子會久一些。

從1997開始，殖民地時代留下的好東西，終將消失殆盡。這是香港的宿命。

只有一個朋友說，你忘了去年國泰怎麼對待支持航空界罷工的員工？你忘了國泰怎麼對待走上街頭抗爭的員工？你忘了國泰怎麼對待為香港人打氣的機師？國泰有今天，是咎由自取。我沒有忘記，可是，國泰不只是高層的國泰，國泰也是基層員工的國泰，國泰也是乘客們的國泰，是香港人的集體回憶……國泰裁員，首當其衝受影響的，不正是跟香港人並肩作戰的國泰人嗎？

我還是只能說一個字：唉……