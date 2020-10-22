聽歌分顏色 - 邁克

那是用iPod聽歌的時代。有一次和美國朋友K把臂同遊，在火車上他打開我的寶盒瀏覽，手指滑來滑去看了一輪，若有所思說：「你沒有黑人音樂。」突如其來被暗示種族主義，真有點啼笑皆非，看在截至當時十幾年交情份上按下反唇相譏衝動，用冤枉大老爺聲氣辯白：「怎麼沒有？你不見比莉何麗黛嗎？」女士唱的怨曲和非洲大鼓或者騷靈比，恐怕還是不夠黑，但後者我確實不過電，前者只得鍾妮梅藻一首《夢土》可以勉強充數，嚴格來講是白扮黑，無謂搬出來自取其辱，早年喜歡的貝絲史蜜芙不曾下載，戴安娜羅絲與至尊也蹤影全無，哈里貝拉方堤要到後來看了原名《卡門鍾斯》的《胭脂虎新傳》才加入粉絲俱樂部，黑營人丁單薄是不爭事實。然而從幾時開始聽歌要分顏色的？童年在南洋扭開無線電，根本沒有考慮過安迪威廉士和納京高是白是黑是肥是瘦，總之好聽就是好聽。

不讀外國新聞的緣故，意識到黑人在美國飽受歧視，應該始於娛樂版稱薛尼波特為史上第一個黑人影帝，如此分門別類，潛台詞昭然若揭。他榮獲奧斯卡的時候我年紀太小，石破天驚的一刻全無印象，六七六八年銀幕上打照面，《月黑風高殺人夜》、《金龜婿》和《桃李滿門》接踵而至，神高神大的形象，很難想像會飽受欺凌——那時常見一則舶來男用健身丸廣告，漫畫裏躺在沙灘慘遭囂張路人甲踢沙的，是個身無半両肉的弱雞，服用藥物若干月後化身猛男，終於報仇雪恨，吃虧的原因與膚色無關。此廣告埋下肌肉崇拜種子，對瘦骨仙影響至深，所以到今天還記得。