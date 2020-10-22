有限創意●港孩讀金庸（三）- 余家強

中二男生受港媽之命讀金庸學中文，不單不懂，還進度慢。有幾慢呢？「兩星期下來才廿幾頁。」

以香港學童功課之多、閒暇之少，很難說，但港媽告訴我，已經「恩待」他充份利用晚上時間（一向無得睇電視）。她拍照片傳來，我當堂明晒——書頁上，密麻麻寫滿注解、筆記，又螢光筆highlight着生字和成語。

填鴨式孩子，習慣成自然，他竟用溫習課文的方法來睇小說！

例如：「颼的一聲，一枝羽箭從東邊山坳後射了出來。」此乃《雪山飛狐》起筆第一句。朋友，你知道「颼」的正確讀音嗎？我一直含含糊糊以為「搜」或「嫂」，孩子卻老老實實查出「收」；下文羽箭雖然估到弓箭，他也把字典解釋工整抄在旁邊。咁樣讀法，難怪龜速。別笑，DSE中文科只選十篇範文，說短很短，考生偏偏訓練成石頭鑽出血。

問題是，即使不識唸颼，總猜出屬於象聲詞，完全無礙理解內容，下下深究反為興味索然。於是我說：「小說嘛，快擸就得。」

幾快呢？又另一個極端。那廿幾頁（相當於第一章），只不過暗示了少許天龍門恩怨，然後一班人登上玉筆山莊而已，尚未入正題，大部份篇幅花在不打不相識的武鬥上，可以跳來讀的。王蒙批評金庸「一見面就打」，有點道理。吾友林燕妮生前告訴我，雖然崇拜查哥哥，對於書中武打，快快揭至戰果便算。

金庸筆下神功令人津津樂道，但更常見是如此乏味：「那老僧左手拇指與食指拿着他右腕，見他左掌擊來，左手提着他右臂一舉，中指、無名指、小指三根手指鉤出，搭上他左腕。」（《雪山飛狐》26-27頁）寫得吃力，卻不討好。請問大家，睇完真瞭解嗎？何況瞭解來幹啥？學UFC嗎？

怎會這樣？因為當年動作電影未出現，武俠小說遂兼備「文字連環圖」功能，聊補一下官能刺激。及至後來，描述多精彩，終不及功夫巨星打真軍吧。所以，後起之秀古龍索性營造氣氛而不提招式。奇怪，金庸卻直至千禧新修版都沒省略冗長無趣群毆。

落在X世代，看Marvel看荷里活特技長大，愈發嫌棄老古董。

快跳快讀，下星期大師逝世兩周年，我希望港孩領會箇中人情百態。

（待續）