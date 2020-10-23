台灣應該驕傲 - 畢明

兩座大山，「方七百里，高萬仞」，太行、王屋二山，愚公為誰移？

列子筆下的「愚公者，年且九十」，90歲的人不可能是為自己"move mountains"，希望工程是為子孫後代而幹的。

前人種樹，後人乘涼，是一份無私，一種給予，付出精力心血，成就自己有生之年不能享見的成果。台灣有這樣的人──Weightstone威石東酒莊的創辦人楊文彬先生。

他要做出令台灣人驕傲的葡萄酒。5年前，和誰談葡萄酒，說「台灣的葡萄酒」，可以肯定，得到的反應必然是臉上面很大的一個「吓？」Wine，台灣？就算時至兩年前，2018年，威石東被世界金融雜誌《World Finance》，選為全球「最佳新創酒莊」Top 13，到蔡英文總統出訪，也以威石東的酒作為外交贈禮，也見不得幾多人會因為葡萄酒想到台灣。

「台灣農民勤勞、聰明。他們了解也深愛這片土地和作物。我們要努力做出高品質的葡萄酒，才能不負他們，讓他們能為自己努力的結晶感到驕傲。」楊先生說。

早前曾介紹過Weightstone Blanc de Blanc 2016氣泡酒，說過威石東的故事，當時用了《國語．周語下》：「從善如登」形容。做人秉正善良，難如登山，踏實而上，步步費力；堅持做美善的事，同樣難如移山。

由2010年創立，至今十年。最初先費經年勘察求索，才終於找到山巒黛綠寧靜致遠的埔里山谷興建威石東酒莊。之後耗年月養土、治石、整平、排水，請15位來自Napa Valley的專業葡萄園開發隊，與本地專才合作，未釀酒，先做好根基工作，都是未見風景先下苦功的吃力不討好工作，「從善如登」。

最近我才知道，原來楊先生甚至未能見證酒莊在2018年得到國際肯定，已於2016年過身了。忽然知道有了癌病，進醫院一個月便離世了。

一條網上短片，訪問了Weightstone現在的酒莊執行長楊仁亞，女兒已決意繼續替爸爸接棒追夢，既佩服又感動。原來，她也像所有人一樣，曾對父親的登山大志、移山決心，把台灣葡萄酒放入世界地圖的夢，視為瘋狂。後經過深入認識、細心學習台灣的葡萄種植歷史、風土和本土品種，她發現了唯獨台灣泥土風光，才栽種得出的香味馥芳。她放下了質疑和無知，明白了爸爸的願景和視野，不在短期收穫，他看的不是5年10年，是60年、100年後的成果回報，他要為台灣開山種樹，讓後人路闊乘涼。

爸爸是種植信念和希望的人，楊仁亞則滿臉是真誠，掩不住的固執（遺傳的擇善固執吧），親力親為的認真、勤懇和熱誠，叫我相信這個台灣葡萄園只可能越做越好。收割時份，鏡頭下裝載葡萄的籃子都那麼乾淨，葡萄園長說，籃子骯髒她會罵人，就知她是如何做事的人。（我想跟她一起下田收割）

喝着Weightstone BOBO 001 Pét-Nat自然氣泡酒，心中是這兩父女的故事，又想到我爸爸，初中時叫我要讀讀鹿橋的《未央歌》，說趁年輕時看最好。頗厚又不時尚的書，我又聽佢點讀了，書中說的「就是失敗和錯的事也要人來做」，我從中二記到現在，大概影響了我從事創作時不怕錯夠膽死的豪氣干雲，撞板罷就，最多學錯修正再來。

BOBO，是模仿冒泡的發酵聲，001限量製造才820瓶，量少，因為要釀得好易錯、又難。不像釀造香檳，第一次發酵未完成它已入瓶，要在瓶內完成發酵，得技術高，經驗深才成。用上像汽水啤酒的瓶蓋，開瓶時，氣泡洩出「時時」作響，不像氣泡酒「卟」的一聲，非常過癮。

像石榴紅似夕陽的橙霞色，升起斜陽裏氣魄更壯的泡，散一陣啤酒花的甘香，真獨特！是酒莊的自然酒實驗，Pét-Nat者Pétillant Naturel（naturally sparkling），以méthode ancestrale方法釀造，不額外添糖或酵母，只靠葡萄的天然糖份發酵，純粹，自然，人為干預減至最低，保留葡萄真個性。每一口，都是紅莓、士多啤梨的活潑，還有台灣蓮霧的爽甜真樸。

子孫都願意背負先人的山嗎？可以像原罪一樣的他山，太重，但楊仁亞自願把爸爸的山，變成自己的山。說到自己「不成囝仔」（不成才），洋蔥來了。出於一份對爸的深愛和承諾吧。

威石東的故事，叫我想起連金庸也深表佩服，希望跟他請教的台灣歷史學家杜正勝說過：「對於前人，你要有所愛；對於當代，你要有所增；對於後世，你要有所予」。

反觀香港，卻是一街「收成期」，誓在有生之年拚老命收割，把孩子的未來也閹割收割，非常可憎。