何栢良談經濟 - 馮睎乾

兩個月前，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良，因為質疑特區政府推行的全民檢測，被林鄭月娥批評「所謂專家、醫生和一些人抹黑計劃」，然後何栢良在電台的每日訪問環節就暫停了。近日疫氣捲土重來，何栢良復出，論調似乎大變。

十月廿二日，何栢良在商台節目表示，香港應與疫情穩定的國家如新西蘭、澳洲等，設立特別旅遊通道，亦該盡快落實「健康碼」，方便與大陸通關，以助本港經濟復甦。何栢良作為傳染病專家，提供抗疫意見，一向深得香港市民敬重，今天何必要蹚渾水，扮演所謂經濟專家呢？

何栢良提倡「健康碼」，不智之處有二。第一是損害自己的名聲。香港早在上屆特首的英明領導下，掉進習近平講過的「塔西佗陷阱」，即是說：一旦政府不受歡迎，失去公信力，它的一切施政，無論原意是好是壞，大眾都會認定是壞。何醫生，你把名聲押注在「健康鹿」上，不會令香港人對那隻「鹿」改觀，只會令香港人對你失望，何必呢？

第二是僭越自己的專業。經濟學家預測經濟，準確率也可能不比擲毫高多少，何況是醫生談經濟？靠「健康碼」引進大陸遊客，到底會振興經濟，抑或輸入武肺，恐怕言之過早。不過我們可參考深圳的實況。羅湖商業城商舖成片倒閉，至今仍十室九空，門可羅雀，而何栢良卻沒有告訴你，深圳正是中國首個推出「健康碼」的城市。也許很多人都有「忠臣情意結」，覺得自己理應做些什麼「救國救港」，其實大錯特錯。對這類「忠臣」，我推薦看看戰國思想家慎子這段話：「忠未足以救亂代，而適足以重非……明主之使其臣也，忠不得過職，而職不得過官……人務其治，而莫敢淫偷其事，官正以敬其業，和順以事其上，如此則至治已。」慎子談什麼「明主」，當然太理想化，但「忠不得過職，職不得過官」原則卻是對的，即不要在自己職責權力外的範疇「盡忠」。

法官做法官的事，醫生做醫生的事，人務其治，官敬其業，無需刻意表忠去迎合誰，國家就會大治。唔啱聽？燒咗本《慎子》囉。