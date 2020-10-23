寵壞還是寵好？- 蔣芸

吾姐生前曾告訴別人：好好的人她都有本事把一個個寵壞…… 她說的是我。 寵壞的並沒有一個個， 數來數去也只有一個， 她是指我那二弟， 為了她生前曾說過的這句話， 更為了母親的託付， 從此以後二弟的一切， 不攬上身是不行的。

這個二弟也就是如今在台灣汐止的翠柏新村養老的那位；全家人數他唸的書最多，英文程度足夠在梁實秋的翻譯小組中擔當起翻譯海明威作品的角色，兩大譯本獲梁拍板得以出版，夠優秀了吧。當年我剛退休，一位出版社老闆和外地出版公司合資編教科書要到長春工作，不知如何找到了我，我沒答應卻心念一動，內舉不避親的荐了我這位老弟去，高職優差的很對得起他的才華；不料在天寒地凍的長春，他一點也沒閒着，放着正事不幹，沉迷於搜羅所謂古董、陶瓷、字畫、鼻煙壺、古墨硯，把所有的人工買了一大堆破銅爛鐵回來，後來那位介紹人隆重其事的向我抱怨，原來請你你不幹，說是要推荐一位比你更適合的人，原來是你弟弟，這也沒關係，但現在這位蔣先生天天外出采風，放着正事不幹……聽那口氣，姐弟兩人彷彿已被列入混江湖的騙子，嚇得我，一世英名只怕毀於一旦，合約未到已着他辭工不撈；這下連原來那份等因奉此的公務員工也丟了，該怪誰呢？當然怪「最會寵人」的老姐，這件事尤其成了吾姐的話柄，每舉出她妹寵壞人的例子更加振振有詞。

兩地隔絕已久卻有消息傳來，這位一向孤家寡人的老弟竟在安老院找到了第一春，哈，在天上的老姐，如今咱倆都不能斷定是寵好還是寵壞呢。