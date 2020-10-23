機師怎轉行? - 陳惜姿

終於來到這一天，連機師也失業。雖然航空業受重創已久，總沒想到天之驕子會被棄如敝屣，本以為熬得過寒冬，他們又可衝上雲霄。怎知寒冬如此漫長，國泰始終要止血，手起刀落，六百機師就此拜拜。連帶其他人員，裁員五千多人堪稱香港紀錄。

機師本是人人艷羨的工作，如果未來女婿是機師，未來外母在麻雀腳面前本該洋洋自得，面泛紅光。誰想到一個疫情會扭轉時勢，只能嘆句人無百日好，花無百日紅。隨時準備一個「後備職業」，是生存之道。

由此想到：機師可以怎樣轉行？

早前看到有失業的空少轉送外賣，已感到人浮於事。現在五千多人加入失業大軍，想必有更多意想不到的故事。加入大灣區航空暫時得啖笑，開uber又覺委屈，會不會有機師覺得留港沒前途，直接移民？香港沒有內陸機，其他國家有，航空業起碼不會死絕。朋友回應，全球航空業都在萎縮，人家也在裁員，如何吸納你呢？

還有一個致命傷，大半年來大家用網上平台開會、授課，不亦樂乎。疫情過後，這些做法極可能繼續，到時，要斟茶灌水摸酒杯底應酬的國際會議，或者尚會繼續；跨國公司一般性會議，未必會再找人飛過去開會，用Zoom便可辦妥。

我在中大，由山頂新亞落山腳崇基開會，都嫌路遠用Zoom了，何況要乘飛機？商務客大大減少，對航空業影響最大。