誰會挖誰走？ - 高慧然

挖人跳槽，通常是看中被挖者的工作能力，所以肯出更高的薪酬或其他福利挖走他。當一個人領着一筆他的能力遠遠無法匹配的薪酬，而一事無成，只有破壞全無建設的時候，誰有能力看出他根本就不曾擁有的「能力」？不惜代價挖他走？不如公開此人資料，讓大家見識見識那個獨具慧眼的伯樂？

打工仔在甚麼樣的情況下會揚言「有人挖我走」？就是真的劈炮那一刻。在舊公司無法發揮所長，做得鬱鬱不樂，或者對老闆有所不滿，終於不用委屈求全了，即挖即走，同舊老闆說，「我不撈了！有人挖我走！」言下之意，你不懂得珍惜我，自有其他人看得到我的價值。

也有打工仔喜歡耍些小計謀，想叫老闆加人工，暗示被挖，老闆當然不是第一天出來混江湖的新鮮人，一眼看出他想要甚麼。仍想留他的，加他少許人工，但從此不再信賴這個人。否則馬上大方地伸出手去：「太好了，祝你前途似錦！」又不是曠世奇才，只有不懂得下廚但開了餐廳的老闆才會被大廚騎劫。

繼續留在原地，卻在外揚言「有人挖我走」是甚麼玩法？若你是那個伯樂，發現自己居然看中那麼一個大嘴巴，會不會感覺自己食咗屎？

當一個人領着巨額報酬但沒有實際權力，如果你要挖他走，你認為他最想要甚麼？是權力。誰有能力給他想要的權力？會不會是傳說中那個生死未明的肥仔金？