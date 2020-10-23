各有各的良知 - 區家麟

在良知泯滅、真相淪亡的世界中，常聞兩句狡辯：「各人有自己的良知」、「真相各人有自己的解讀」。

平凡百姓說這些話的，不一定是壞，多數是懶，習慣疏於思考，說一句「每個人有自己的良知」，就可以立即關閉腦袋，也自以為聰敏黠慧。

《鏗鏘集》播出〈袁氏這一家〉，記「愛國愛港建制派」容海恩與「中間派」袁彌昌結婚生子，與「激進民主派」袁彌明及「黃到金」的爸爸袁弓夷一家人相處的故事。袁彌明談到決裂點在7.21事件，仍站在政權一方就是是非不分，沒有良知；阿嫂容海恩認為說法「嘥氣」、「我夠覺得你良知係錯，各人有自己的良知」。

紀錄片中見到袁家兩位孫女，倒想起，容海恩如何教女？

「良知」可理解為辨別對錯的基本價值觀，很多人會說，良知沒有標準，其實我們可以做一個思想實驗，找尋共通點：有什麼道德規範，是世上每一個族群都會用來教導孩子，幾近沒有例外？

這些良知，沒有「各有各」，例如「唔好打人」。相信世上每個民族都會教導孩子「不要郁手打交」，不會諄諄善誘「殺無赦」，很難想像容海恩會教女兒「睇唔順眼的人，嗱起碌棍毆佢啦！」，「良知」的意義也許紛亂，但總有一些共識。

又例如，我們會教導孩子，要保護身邊弱小，保護弟妹，若遇到襲擊、遭人侵犯，要高聲叫「唔好」，懂得保護自己；很難相信容海恩會教導孩子「如果在元朗站畀人毆左邊身，就要乖乖站好，畀人毆埋右邊身」。

我們也會教孩子「唔好講大話」、「做錯事要認」，不會教孩子「其實呢，呢個世界對錯難分，是非題的答案，全部呃你㗎！」

我們不會輕言自己掌握真相真理，但要努力蒐集資料，嘗試接近真相；相反，有錢有權有勢的人理虧辭窮時，最愛說「各有各的真相」，繼而扭曲事實，試圖重寫歷史，主宰「真相」；如果你相信「沒有真相只有詮釋」，最後就是有權勢的人聲音最大，天花亂墜，謊言說一萬次，就變成他們掌握的「真相」。

「極權統治的最佳臣民，不是忠誠的納粹主義者或共產主義者，而是那些事實與虛構不分、真偽不辨的人」漢娜．鄂蘭說的。

〈袁氏這一家〉還有一處小彩蛋。家公袁弓夷談到容海恩父母是否共產黨員時，容海恩甚為憤怒。奇怪，內地有識之士履歷上總會光明磊落填上自己的「政治面貌」，獨在香港，共產黨員總在地下偷偷摸摸。形象低劣，有時不怪得人。