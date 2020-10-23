促進經濟繁榮 - 邁克

香港最新武肺確診個案之一，是個住東涌的三十八歲女子，感染源頭不明，九月曾經暢遊歐洲，到過意大利和瑞士，十月初發燒，服成藥後以為冇事，怎麼知道十九號味覺失調，求醫翌日證實領嘢。記者集中火力報導她生活多姿多彩，除了享受足部按摩，還積極到食肆消費，光顧過的餐館包括東薈城八月花，海趣坊意樂，青海圍東哥點心，「即使在二十日交樣本樽並確診，但二十一日仍到商場光顧譚仔三哥」，罔顧終將扣在頭上的播毒皇后大帽子，努力不懈促進經濟繁榮，直頭應該趁四十歲限期前提名競選下一屆十大傑青。呆坐巴黎的廢老華僑又窮又餓，打開電腦讀到吃通街姐那張輝煌的成績表，口水直流不在話下，而且禁不住一臉得戚，以中咗六合彩頭獎的聲氣歡呼：「嗱嗱嗱，係咪哩，我一早話咗㗎啦！」

勿誤會我吃不到街坊美食心理變態，見人患病幸災樂禍，實情是咁的：七月巴黎第一輪禁足令解封，只准每日一小時手持行街紙去藥房和超市的悲慘歲月告一段落，歡天喜地外出散步，竟然發現有亞洲遊客蹤跡。咦，不是說海關封鎖嗎，這些神通廣大的黃面孔是怎樣進來的？和前度講起，他直斥我疑心生暗鬼：「你唔畀佢哋係本地居民咩？人哋見到你個樣，夠有權思疑你啱啱落機啦。」但我冇拖住隻喼周街頭岳岳呀，恕我勢利，他們那身打扮，異國情調呼之欲出，雖然冇艾蜜莉那麼刺眼，無論如何並非巴黎仙。包拗頸死心不息：「或者係留學生，封城嗰陣去咗鄉下，家陣返嚟開學啩。」吓，七月喎，開學？現在真相大白了，鐵證如山不容抵賴。