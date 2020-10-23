我們失去的是信任，得到的是仇恨 - 林夕

昨文絮談殯儀館敬悼詞，一定要利申，配圖不是我負責，那個紙紮公仔下面，還是逃不過有「林奠」兩字，不關我事。

當然，這是人的本能反應，也算反映了民意。雖則本人惋惜「音容宛在」被世俗化後，由掛念變悼念，由懷念變詛咒，文末忍不住說某些人的音容猶如《左傳》說的「忍人」，蜜蜂眼豺狼聲，最終還是忍得住沒開名沒點明某某某是誰誰誰。何解？詛咒是一服毒心之藥，能解一時心病口癢，最終依然像七傷拳，傷人三分，自傷七成。

咒人很爽，實在太爽了，例如始創者已不可考的「林奠」，鄭字缺了耳朵，猶如活死人，還沒大去已開始祭奠，畫龍要點睛，如今描畫妹仔而去耳，傳神到核爆矣。正因為太爽口，由習慣而成癮，恐怕日後戒之不掉；上了咒人癮，出口成章，繼而成書，這種書注定暢銷，整天只會咒罵，忘了自身還有別的本領，跟城市論壇阿伯何異，與大媽愛國賊同一掛，有辱無榮。

詛咒會積口業，口業亦非必關佛理，何況佛理也科學得很。仇恨去到一個點，就是咒，有很多人的確難忍一恨，一而再再而三，再三恨極不會歇止，而是無休止。為了恨一個值得痛恨的人，讓自己被仇恨長駐心中，成為一個永遠的hater，不值得。打怪物打不到要害處，自己也變成怪物，給你打贏了，你也有可能變成另一個人間禍患，嗚呼哀哉。

又不是巫師，咒人不但無效，那符咒只會種在自身上；又不是武俠小說，總是從報殺父殺師傅殺同門之仇開始，一生人就在復仇中賠掉。電影《十年》有一句很傷感的話：「我們漸漸失去的是信任」，如今還有一句補白：「我們漸漸得到的，是仇恨」。本人自首投案，私下對痛恨的公眾人物，罵起來沒粗口做助語詞就變啞巴一樣，毒得來讓聽者大呼過癮，不過，記憶中始終沒有用咒語咒人死全家，不同意的請罵我，但希望別恨我咒我。

係，本人唔鋼鐵嗰陣都好膠吓，一人做事一人當，株連九族既然是暗黑歷史延續的根源，重蹈覆轍並不會讓榮光歸香港。並不打算宣揚大而無當的大愛，近乎偽善的道德，只是深知咒人死全家，唯一有建設性的，就是發洩，大快人心之後，如何做一個有貢獻的人，才是正題。幫人都來不及，苦無着力之處，又何苦忙於咒人？