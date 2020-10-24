今昔二世祖 - 沈西城

深夜看粵語電影，每見張瑛演二世祖，頭戴卜帽，右手執長桿水煙槍，左手托鏤金鳥籠，一顰一笑，敗家紈絝子弟俗氣盡現。作家袁步雲生得逢時，幼隨長輩遊塘西，風花雪月，猶記腦海，茶聚，告我場面駭人，某公子一夜花萬金，所求僅一握名妓纖纖素手，昔之萬金猶今之二三十萬，不可謂不大手筆。作為花花大少，嫖、賭、飲、蕩、吹缺一不可。不少富家公子因耽酒色，體力不繼，為博美人歡心，與毒為伍，力求持久，於床笫上，誇稱英雄。初時，確係靈丹妙藥，起死回生；久之，毒癮日深，敗壞血氣，金槍不起矣。伊人厭之，下堂求去，此時自怨自艾，恨海難填。名伶某亦有阿芙蓉癖，曾云「只要有好湯水補益，並無大礙。」名伶其時年登花甲，肌膚白裏透紅，中氣十足，唱腔響遏雲霄，其言不謬。某抽大煙巨富，不惜工本搜羅名貴煙具，先說煙槍，以崖洲竹為上品，也有犀角槍，清涼可口，涼氣透丹田，還有甘蔗、檸檬、陳皮所製，均是精心結構之作。煙局陳設講究，有小骨董，黄金白銀煙托架，象牙、犀角和金煙盒，以特製酸枝架放置擺斗。有更講究者，連燂煙煙托也以佛山鍾凌為尚，鍾凌所製，能挑起一個秤砣而不斷不曲，閥閱之家奉為珍品。

時代不同，今之二世祖大異昔日。先講嫖，已無塘西酒家，代之而起為私人會所，鼓吹六、七十年代歡場追求文化，鵠小姐，不可操之過急，送香水，贈皮包，送現鈔，至少旬月，方能一親香澤。至於賭，牌九，番攤過時矣，如今時興百家樂、鋤大弟、德州撲克。吹嘛，自然係雪茄，豪客一支古巴雪茄，動輒數千至萬元，偶及丸仔，更罕。飲宴非紅酒拉弗莫屬，數萬一瓶，等閒事。然則今之日父執輩，遠較舊日精明，為免敗家，預設基金，每月支付若干數目以制。有巨富責不肖子「做嘢打爛嘢，不如唔好做，每月支返些少，嘆世界好過！」怕彼寂寞，讓彼出任無權公職，聊出風頭。噫！君不見如今社會正多此類世家子弟，霸佔公職，猶洋洋自得耶？