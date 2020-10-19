月不解飲，影徒隨身 - 古德明

中秋之夜，不免又想起李白的《月下獨酌》：「花間一壺酒，獨酌無相親。舉杯邀明月，對影成三人。月既不解飲，影徒隨我身……」香港人對月與影的體會，當不會如古人那樣深刻。

首先，港人一般屈居斗室，窗外少見長空，更何況月亮。而在街上，兩旁高樓矗立，把長空遮斷，月亮也難得見。此外，香港入夜，即處處燈火輝煌，人影往往無法現形；即使形現，也只是電燈下之影，非月光下之影。所以，每逢中秋，港人不少只能登山賞月。

我小時候，寄居澳門水坑尾祖屋，晚上走到涼臺，天似穹廬，星月爭輝，花影滿地，我還學會在牆上投下手影，做出狗頭影像。中秋之夜，一家人同賞如璧滿月，我極目試尋姮娥蹤迹，卻是窮盡想像都看不到。現在，居於香港，月與影都少來相伴，雖然還偶然一見，身影已覺龍鍾，月輪也沒有從前那樣分明，當然，模糊了的一定不是月輪。

【後記】有朋友賜函，問「月既不解飲」之「既」字，意思是否「既然」。按「既然」之「既」，多指「既然如此如此，則應這般這般」，如孔子云：「既來之，則安之。」「月既不解飲」之「既」，是指「兩事同時並存」，如《十二樓》第三十七回呆叟云：「趨名者於朝，趨利者於市。我既不趨名，又不趨利，所志不過在溫飽。」月不解飲，影徒隨身，兩者一般可憾，李白寂寞之極，擬作良朋，聊以自慰而已。