拜賜社交平台，大姐蔡亮和我的接觸已越來越繁密，這是數十年來從未有的事。

小時，我們三兄弟都受大姐的教導，媽媽事業心重，一家人的功課就由大姐頂上，所有不懂得的都問她，好過任何百科全書。

我們都受父母的影響，大姐理所當然地走上教育一途，媽媽當校長，她也當了校長，而且是新加坡最權威的女校南洋中學，不是易事。

認識一些女生，在星馬或在大陸，都是她的學生，一提起校長，大家都有敬畏之心，她的嚴格訓練，令到她們牢牢記於心，說起大姐，她們和我皆感到驕傲。

也許是潮州人的傳統，女兒出嫁後多顧夫家，自己的親人反而沒那麼親近，我們的媽媽也是，大姐也是，兄弟姐妹之間的關係逐漸疏遠。

離開家後，父親與我的通信還是不絕，姐弟們就不大聯絡了。當然在爸媽生日時大伙還是相聚，在老人家過世後，我們每逢忌期，都一齊在墓前參拜焚香，事後兒女們包括他們的下一代，到餐廳去大吃一頓，付錢的還是媽媽，她精於經營，過世後還留下一大筆錢當公款，子女們的聚餐，由她一直負責下去。

本來一年總會見兩次面，父母忌期各一回，後來大家逐漸事忙，清明也變成集合起來，一次過上香，這麼多年來沒變。

每次見大姐，都那麼充滿精力，除了頭上多些白髮，活躍如常，退休後照上跳舞班，家裏當然打理一切，姐夫的病痛全部包辦，兩個兒子做律師，還當小孩們照顧，也包括孫子孫女。

年紀一大，病痛當然隨着來，膝頭有毛病也大膽地開刀，看着她拿着拐杖一跛一跛辛苦走路，也看着她復原，繼續跳舞去。

最大的悲哀，莫過於姐夫的去世，但她並沒有氣餒，一直要想做些什麼來解脫這段人生傷痛，是我報答她親情的時候了。

我引導她寫《心經》，在文聯莊買了所有工具寄到新加坡給她，從墨到紙張，應有盡有，大姐開始每天寫一篇，然後在微信上傳給我，起初歪歪斜斜，到每行工整筆直，那段時間從不間斷。

到了百篇之後，她問我如何處置，我回答說可以燃燒後回向，但她選擇留下，每天繼續寫，寫得紙用完，我跟着寄，毛筆和墨汁用完，我繼續寄。

她寫的心經，應該已是厚厚地一大叠了。筆劃工整後，我還寄上歷史上的每位名家所寫的心經，希望她能在讀帖後作字形的變化。

所傳來的，最初我只略作鼓勵性地說好，但逐漸嚴格地指出每一行的開頭和結尾的錯處，這都是按照馮康侯老師的教導，說字與字之間要有大小，行與行之間要互相地謙讓，這麼一來才能發生情感。

有時毛病出在結尾時不整齊，總是留着礙眼的空位，我指出後也改不了，不客氣地講了多次，她才了解有些字怎麼放大，有些字如何縮小，結尾時才能拉齊。

除了心經，大姐又開始作畫，喜歡畫花卉，這方面她比書法進步得快，是有天份的。練習不久，已像模像樣，她的學生來求，也可以畫給她們，簽名時得有一個圖章，我本來自己可以刻給她的，但近來眼睛已沒以前好，恐怕刻得不像樣。

求師兄禤紹燦給她來一個最好，但大姐還沒有達到那個階段，還是求陳佩雁吧，她是禤紹燦師兄的得意門徒，作品沒有一丁丁的俗氣，是我喜歡的。我最近的幾方印都是出自她手筆。無所報答，唯有用書法和她交換，每次都問她想寫什麼就寫什麼給她，也算是公平交易。

完成後寄給大姐，她也說很喜歡，等她的字和畫有進一步的階段時，再請禤師兄動手，到時我也會盡量拿起刻刀，為她來一方。

我好珍惜與大姐溝通的這段日子，想不到大家都老了，才產生這麼一段姐弟情。

之前，我們一家人合作了一套《蔡瀾家族》的書，第一本由天地出版，編輯和印刷上都下功力，得到當年的出版獎，第二本《蔡瀾家族Ⅱ》也隨着面市，文字之中加了我大哥的女兒蔡芸的文章，第三代人，也有我父親的遺傳。第三本的文章和照片都由大姐準備好，可以付之印刷，我懶於動筆，說不用我寫了，但大姐反對，要我加一份才行，所以有這一篇文章的產生，這本書中，會加上大姐孫女們的文字，這是第四代了。

本來還想寫父母及大哥的，但一想到就有點悲哀，我的眼淚已經流完，再也擠不出了。