厲害了，我的偉哥 - 邁克

民建聯鄺姓前社區幹事被告上法庭，審的明明是水果刀傷人案，想不到攔腰竟然殺出偉哥，喧賓奪主鋒頭一時無兩，起碼我的豬朋狗友便沒有一個討論罪犯當街呼喊「警察加油」的深層意義，反而紛紛研究作為意外道具的小藍丸。首先，大懵的我們都不知道，這款為男士帶來無限春光的恩物，原來在香港被列為「第一部毒藥」，鄺某身懷兇器撩交嗌，與不同政見人士發生爭執繼而動武，遭制服後帶到警署，袋裏只不過搜出兩粒半，結果罰款一千港元。有啪藍丸習慣的好基友F，聞訊當堂嚇到面黃，自從專治起頭難的藥物面世以來，他就活學活用信用咭宣傳金句「Don’t leave home without it」，別說落吧溝仔及上桑拿開波了，就算中環返工或者星期天陪屋企人去茶樓食晏，也隨身攜帶以備不時之需，甚至投訴食得多效果大不如前，有時逼不得已飾演零號，依然不離不棄。嘩弊傢伙，一個唔覺意居然成了毒后！

喜歡看間諜片的D，公然恥笑鄺仔缺乏常識，「既然出事，梗係即刻骨一聲吞咗落肚啦，點會畀差佬人贓並獲咁蠢？」受不良社會風氣影響，夾硬冤枉警隊冇個好人的B，林鄭式冷笑一聲質問：「嗰兩粒半卒之去咗邊度先？啲PK落格成性，會唔會順手牽羊㗎？」心思縝密的專業統計師V則喃喃自語：「照計辯護律師可以大做文章，話阿被告出門前食咗半粒丸先至發癲噃，咁現兜兜嘅藉口唔用，好嘥料啫。」不過不管從什麼角度出發，所有人的結論都大同小異：「吓，廿七歲就食偉哥，幾時食得到老？」