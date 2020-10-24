寒暄妖（中）- 李碧華

不過在一個詭異的時代，正在試探對方心意的男女，以寒暄引起話題是正路，想不到江湖猛人黑幫大佬，竟然合力拍部根本排不到映期和院線的電影《時代》，目的在「撐警」？抑或警黑互相「寒暄」，「取暖」、「勾結」、「支持」……終如熱戀男女郎情妾意？

難道這也是寒暄妖在作祟嗎？

「牛唔飲水唔㩒得牛頭低，一切都在眉來眼去開始啦。」

「總之伸手不打笑臉人，雙方互撐，都是棋子，末了都有好處。」

「為妖之道，是覷準機會行事，你有心我有意，一個巴掌拍不響的。」

「……」

這群寒暄妖不單相聚寒暄，也交換心得。有人說社會淪落到黑白不分，但他們認為未來世界是妖魔鬼怪當道，指揮他們的「字頭」，永垂不朽！

而在這金字塔式的組織中，四至七線散仔遍佈全球各地，香港當然充斥18區，資深的二、三線中高層，視業績定地位，一線數目不詳或者只得一兩個，甚至一個。

近年來，最令眾妖津津樂道的，依附操弄得神乎其技的，要算777一役了。

所謂行政長官，以特首包裝實為市長、妹仔、傀儡的777，墮入政治陷阱無力自拔？不，也得有心有意有力有綺念，才一拍即合。

「沒想到剛愎自用傲慢偏執的『好打得』，也甘心委身事主做阿四，實在不容易──」

「你錯了！」四線頭三線尾的寒暄妖笑：「這是『傾慕』惹的債！」

大家看到777未登天子位，先置殺人刀，民賤聯首當其衝被二炒一，還有種種自把自為的劣策，大石砸死蟹的劣法；把公帑雙手奉上主子的媚態，也是「並肩同行」的寒暄挑引，自以為得庇護蒙恩寵，送中修例惡法政警鄉黑官商勾結、殘害年輕一代、天怒人怨、防疫抗疫無能、國安法、殺人兇嫌住「安全屋」之陳同佳案、停選舉、延施政報告、甘受美國制裁……俯首聽令自動獻身……

「換到什麼下場？」他們相視哈哈大笑：「就是至高境界的──寒──暄！」

（明續）