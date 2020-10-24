大隱隱於窮 - 李純恩

山東朋友見我最近常以「窮畫家」自居，就說其實你不算窮。我跟他說，即使不窮，也要裝窮，今時今日，裝窮好處多。

我知道山東人淳樸老實，便舉了許多例子向他說明，比如中國各地的「貧窮縣」。中國許多地方，都視可以被評上「貧窮縣」為特大喜訊，一旦上了榜，比中了狀元還高興，敲鑼打鼓，大事慶祝，可以「貧窮」，簡直比富貴還振奮人心。因為「一方有難，八方支援」，窮出了名，等於好心人滾滾，財源滾滾。就像最近貴州一個「貧窮縣」，竟花了一億人民幣造了一座世界上最大的苗族女神像，矗立山頭，氣象萬千，如此「貧窮」，真是豪氣沖天，若不是當初被大家知道窮，哪裏會有今天這麼多閒錢。

山東人聽到此處，略有開悟，我便加深教育，說如今不但窮人要加倍裝窮，富人也要裝窮。因為富人招人羨慕，因羨生妒，最容易觸發人類「打土豪，分田地」的精明基因，你看看中國那些頂級招搖富豪今日的處境就知道，「富在深山有人知」最容易出事，不說「國家召喚」，光是「人民戰爭的汪洋大海」也隨時把你淹死。這就是馬克思的偉大之處，他可以把人性中的共產基因發掘無遺，三唔識七都渴望有福同享。所以有錢人想要過安生日子，就要「大隱隱於窮」。

因此，不管真窮假窮，都要強調自己窮，你一窮，最多親戚躲避你，但全世界無數陌生人心馬上被打動，都會用「大愛」來包容愛護你，令你富得偷偷樂。說到此處，淳樸的山東朋友終於開竅，跟我說：以後見你就叫窮畫家？我翹起大拇指回答：當然！