我最喜歡的國際廣告 - 畢明

「翱翔萬里 神采飛揚」,這個廣告口號你記得嗎?曾是國泰航空用了多年的口號。

口號本身不算非凡精彩,但真正屬於飛揚的80年代。那時,國泰和香港一樣,肆意絢爛,神采飛揚。

我的香港美好印象,很大部分是由廣告建構而成的,不知道你是否也一樣?

年少無知,生於香港70年代,成長於80年代,畢業於90年代,然後PK了。出來社會做事不久,便命中1997金融風暴,繼而03年沙士,然後又23條又反國教,至去年、今日,香港沒有最地獄,18層之下,還有第19、20、21層的更地獄倒屣相迎。昨日的最壞打算,已是今天最好的打算。

但香港人曾經的身份自豪,還有國泰的品牌優越,是流金的。

我最銘記於心的國泰口號,是:"Arrive in Better Shape"。太重要。

乘飛機,尤其長途,飛行旅程越舒服,抵達時狀態越好,是一個必然的因果,重要的insight。從出發點至目的地之間,影響旅客最大的因素,就是航班的服務水準。

有個廣告,我記了一世。多麼有型有款,沒有空姐,沒有機艙,沒有機場,沒有飛機,只有一場國際象棋的棋王大戰。

在一個歐洲古建築式會堂,高樓底、雲石地、冠蓋雲集觀眾滿座。靠近落地大玻璃窗前,棋盤擺好,一名西裝友棋手早好整以暇在等對手,另一位才匆匆在觀眾之間快步趕到。

以貌取人的話,在等那位暗示是蘇聯棋王(那時還未解體),他身邊有觀戰的主持人,或提水或竊喜,(用俄文?)在棋王耳邊說:「你冇得輸的,佢啱啱搭咗成晚飛機。」

下棋,需要十足精神和頭腦精靈。主場的俄方以為得米了。棋賽另一邊,剛到的棋手典型英美elite模樣,起初似處於下風。但,正當以為得心應手之際,蘇聯棋王向對手放在一旁的公事包瞄了一眼,見上面扣了一個國泰航空的luggage tag,面色即變,意氣風發即時熄了。

此時,風度翩翩、占士邦一樣的棋王一攻再攻,蘇聯棋王冇棋了。技術性擊倒,輸咗。占士邦棋王才取回他的國泰luggage tag briefcase,在歡呼聲中離開,不帶走一片雲彩。

「如果你在飛行之後有重要的事情要做,請選乘國泰航空」。

當我還是小學雞一枚,一位經常出外的Uncle說過,搭乘國泰真是讓他可以Arrive in Better Shape的。他是富家子弟,自己是建築師,挺像agony uncle Sir David Tang的公子,非常貪玩好玩有品味,我特別喜歡他,愛聽他說所有故事。譬如,千萬不要得罪自己的秘書小姐,更要確保她身心康泰,否則她心情不佳,稍有差池替你book不到國泰機位,公幹要飛別的航空公司,便甘香鬆脆了,祝君被折騰得arrive in a shitty shape,「仲有好多空中阿婆的黑面要食。」

是有分別的,由硬件到軟件,機艙到服務,管理到細節,國泰就是國泰。她代表香港,一種精英的高度,服務帶親切的溫度。

入了廣告行之後,維珍航空曾是我的客戶,企業文化要求我們創意大爆發,努力腦震盪,努力創想如何令服務增值,其中當年Upper Class(比頭等低一些、比商務高級一些)獨有的空中酒吧、機上按摩,還在下機時,Upper Class旅客可以先到Heathrow機場的維珍會所,洗個澡,relax一下,未到酒店已經可以freshen up,澡洗完已有專人為你把除下的衣服洗燙好,都是讓商務旅客如果下機後有重要事辦,可享航空服務更無微不至的點子,insight可說是同出一轍。

「香港人加油,萬事小心」言猶在耳,港龍已不必再加油,國泰裁員折翼,毫不神采飛揚。香港人同表唏噓傷痛,除了因為國泰很香港,更因為戰亂疫亂之中,管理層無情,最重要就是身邊的手足、戰友。所有的戰爭片都教曉我們,兵荒馬亂之中,不為什麼,就為身邊齊上齊落那個。

我最喜歡的國泰廣告,當年還寫着"Cathay Pacific The Swire Group",我在太古的好友說,去年國泰CEO寧可交出自己,也盡力不下刀裁員,也算捨身為同事頂了一棍,她自己都哭了。香港人,懷念的不止是good old days,是如此的人味。

從今起,遇上國泰出來的朋友,記得扶一把、伸出手,Eaton酒店的招聘公告說,「感謝你們作為香港的全球大使,一直以來為大家所付出的努力」,我想說多一遍:You are in our thoughts。就算一起告別神采飛揚,香港人還請一起加油,survive in better shape。

