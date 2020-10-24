我最喜歡的國際廣告 - 畢明

「翱翔萬里 神采飛揚」，這個廣告口號你記得嗎？曾是國泰航空用了多年的口號。

口號本身不算非凡精彩，但真正屬於飛揚的80年代。那時，國泰和香港一樣，肆意絢爛，神采飛揚。

我的香港美好印象，很大部分是由廣告建構而成的，不知道你是否也一樣？

年少無知，生於香港70年代，成長於80年代，畢業於90年代，然後PK了。出來社會做事不久，便命中1997金融風暴，繼而03年沙士，然後又23條又反國教，至去年、今日，香港沒有最地獄，18層之下，還有第19、20、21層的更地獄倒屣相迎。昨日的最壞打算，已是今天最好的打算。

但香港人曾經的身份自豪，還有國泰的品牌優越，是流金的。

我最銘記於心的國泰口號，是："Arrive in Better Shape"。太重要。

乘飛機，尤其長途，飛行旅程越舒服，抵達時狀態越好，是一個必然的因果，重要的insight。從出發點至目的地之間，影響旅客最大的因素，就是航班的服務水準。

有個廣告，我記了一世。多麼有型有款，沒有空姐，沒有機艙，沒有機場，沒有飛機，只有一場國際象棋的棋王大戰。

在一個歐洲古建築式會堂，高樓底、雲石地、冠蓋雲集觀眾滿座。靠近落地大玻璃窗前，棋盤擺好，一名西裝友棋手早好整以暇在等對手，另一位才匆匆在觀眾之間快步趕到。

以貌取人的話，在等那位暗示是蘇聯棋王（那時還未解體），他身邊有觀戰的主持人，或提水或竊喜，（用俄文？）在棋王耳邊說：「你冇得輸的，佢啱啱搭咗成晚飛機。」

下棋，需要十足精神和頭腦精靈。主場的俄方以為得米了。棋賽另一邊，剛到的棋手典型英美elite模樣，起初似處於下風。但，正當以為得心應手之際，蘇聯棋王向對手放在一旁的公事包瞄了一眼，見上面扣了一個國泰航空的luggage tag，面色即變，意氣風發即時熄了。

此時，風度翩翩、占士邦一樣的棋王一攻再攻，蘇聯棋王冇棋了。技術性擊倒，輸咗。占士邦棋王才取回他的國泰luggage tag briefcase，在歡呼聲中離開，不帶走一片雲彩。

「如果你在飛行之後有重要的事情要做，請選乘國泰航空」。

當我還是小學雞一枚，一位經常出外的Uncle說過，搭乘國泰真是讓他可以Arrive in Better Shape的。他是富家子弟，自己是建築師，挺像agony uncle Sir David Tang的公子，非常貪玩好玩有品味，我特別喜歡他，愛聽他說所有故事。譬如，千萬不要得罪自己的秘書小姐，更要確保她身心康泰，否則她心情不佳，稍有差池替你book不到國泰機位，公幹要飛別的航空公司，便甘香鬆脆了，祝君被折騰得arrive in a shitty shape，「仲有好多空中阿婆的黑面要食。」

是有分別的，由硬件到軟件，機艙到服務，管理到細節，國泰就是國泰。她代表香港，一種精英的高度，服務帶親切的溫度。

入了廣告行之後，維珍航空曾是我的客戶，企業文化要求我們創意大爆發，努力腦震盪，努力創想如何令服務增值，其中當年Upper Class（比頭等低一些、比商務高級一些）獨有的空中酒吧、機上按摩，還在下機時，Upper Class旅客可以先到Heathrow機場的維珍會所，洗個澡，relax一下，未到酒店已經可以freshen up，澡洗完已有專人為你把除下的衣服洗燙好，都是讓商務旅客如果下機後有重要事辦，可享航空服務更無微不至的點子，insight可說是同出一轍。

「香港人加油，萬事小心」言猶在耳，港龍已不必再加油，國泰裁員折翼，毫不神采飛揚。香港人同表唏噓傷痛，除了因為國泰很香港，更因為戰亂疫亂之中，管理層無情，最重要就是身邊的手足、戰友。所有的戰爭片都教曉我們，兵荒馬亂之中，不為什麼，就為身邊齊上齊落那個。

我最喜歡的國泰廣告，當年還寫着"Cathay Pacific The Swire Group"，我在太古的好友說，去年國泰CEO寧可交出自己，也盡力不下刀裁員，也算捨身為同事頂了一棍，她自己都哭了。香港人，懷念的不止是good old days，是如此的人味。

從今起，遇上國泰出來的朋友，記得扶一把、伸出手，Eaton酒店的招聘公告說，「感謝你們作為香港的全球大使，一直以來為大家所付出的努力」，我想說多一遍：You are in our thoughts。就算一起告別神采飛揚，香港人還請一起加油，survive in better shape。

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