通了一個長氣電話 - 蔣芸

終於這通電話有了回應，之前，不知曾打了多少電話給她總是但聞鈴聲空響，心想也許又住進了醫院吧，畢竟病得太久了且是個不習慣用手機的老派人。

數數從第一次見到她至今已六十多年了，那年她才上初二，我則是初一生，她在台上我在台下，台上的她正在演話劇，高高的個子，有一種不屬於那個年紀的成熟。年代久遠，忘了是怎樣的一個故事，總之她演的是一個反派角色，還是個抽煙的女子，那吸煙的姿勢十分老練，其實她是吾姐的同學；不知如何後來成了我的莫逆之交，常約我上她家去玩，她那位教師母親也十分喜歡我，從初中到高中、大學，她與我從未失去過聯絡，即使後來她定居美國，嫁了人，還開了炸雞店，千里迢迢的特別飛來找我，兩人徹夜長談當年事，當年人，彼此唏噓着命運之弄人，憧憬着未來會更好，不覺東方之既白。

過了許多年，她和另一半退休返台，還住進了汐止那家當年由台灣黨國元老谷正綱創辦的安養院翠柏新村。多年前曾往探訪，眼看着翠柏的環境清幽，管理完善而且連三餐都照顧到了，立刻拜託她安排吾弟入住，對於上了年紀的單身人，想必不可能有更適合的養老院所了吧。

她丈夫是位長期病患者，捱不過去年而走了，如今的她也在接受着癌症康復者的治療，前後已化療了四十多次，難得的是長途電話中的她談風仍健；彼此的父母家人先後走掉的又怎堪一一數算？多少事欲說還休；歲月從嘴皮間流瀉，兩地隔絕了三百多天，忽忽人已老，此身雖在堪驚，再相逢又不知何時？