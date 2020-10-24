所謂克拉運河 - 左丁山

曼谷學生大示威，遍地開花，雨傘處處，泰國警察動用顏色水炮噴射示威者，十足香港2019年下半年社運翻版，於是香港藍絲拚命散播美國人煽動，黃之鋒與泰國學生串連的消息，當人地係白癡。

最新之五毛說詞，透過YouTube及微信，WhatsApp廣推，敢膽話泰國學生示威之真正理由係咁：「全世界都知道泰國的罪名係巴育總理竟然膽敢同意中國在泰國建立『克拉運河』和第一條高鐵，一旦該運河建成，這美軍港口（意指新加坡）卡住中國原油生命綫的作用係零，第一島鏈圍堵中國打破，美國可容忍泰國這樣做？……這注定美國不惜任何代價讓巴育落台，如皇室死撐則甚至連皇室制度都要推翻。」

克拉運河（Kra Canal）之說，在泰國講咗三百年咁滯，泰皇拉瑪五世（朱拉隆功）在二十世紀之初周遊歐洲之後，就想在泰國the Isthmus of Kra挖一條打通西東（由安達曼海連接暹邏灣）嘅運河，但因工程太艱難，費用太高而作罷，及後一直有討論，始終因成本高與技術難關，得個講字，到了21世紀，加上環保生態，野生動物生活，自然森林等議題，更多泰國人反對。幾十年來討論運河興建，差不多已大致有共識，就係全長140公里，運河闊三百公尺，深三十公尺，意味有巨量平地泥土，山上泥土要挖掘出嚟，放去邊，有人話不如索性填多一個海島出嚟，對環境及野生動物之負面影響，不言而喻。最近磅一次係2017年泰國退休軍佬、議員、與中國投資者及泰國商人組成一個遊說團體，積極向巴育政府落嘴頭，但巴育總理知道茲事體大，始終唔敢拍板，當時估計工程費用280億美元，幾嚇人。今年9月3日，一份專業刊物GCR Global Construction Review披露泰國政府批准一筆530萬美元款項作前期研究，不過唔係開運河噃，而係研究興建一條西東鐵路連接西部及東部兩個新建海港，換言之，280億美元作價之Kra Canal，要摺埋咯，除非中國資金又在背後大力流動（你明白的），令泰國政府轉軚啦。

內地五毛作家亂噏，香港又有人信，又係嗰句，人一藍，腦便殘。