偏執與自毀 - 顏純鈎

林鄭月娥接受媒體訪問，談到網民的批評，她大言不慚說：「為何要分配時間﹑花時間去看、去聽、去不開心？不如不看，不聽」，又說「怎麼罵我都影響不到我的工作」。

林鄭性格偏執，盡人皆知，連建制派中人，都指責她聽不得別人的意見。陳智思出席論壇時認為，下任特首須獲中央與港人信任，能擺平不同利益、具備溝通能力和同理心。陳智思這番話，就是對林鄭說的。

作為行政長官，市民出於什麼理由罵你，罵得有沒有道理，你都有責任聽取，否則你怎麼知道市民有什麼要求，有什麼意見，罵得有沒有道理？你不「具備溝通能力」和「同理心」，你就不能「擺平不同利益」，你就無法取得「港人信任」。

這種心理缺陷叫做偏執，源於過度自戀和自我中心。心中只有自己沒有他人，加上個性又太倔，野心又太大，那就很容易迷失，分不清是非利弊。這種人又最會死撐，不見棺材不落淚，他們辦自己的事，就是損人利己，辦公眾的事，就是為禍人世。

一個人開車開到懸崖邊，別人提醒她處境凶險，她「不看」又不「聽」，偏偏還要加速，那不是死得更快？

推出送中條例，搞到香港腥風血雨，報銷了一國兩制，林鄭由始至終偏執不動搖，不理民情，不顧後果，不思改過，更一不作二不休，把事情做得更絕。

當年毛澤東搞大躍進，分明是胡來，但他聽不進反對意見，結果搞成大饑荒，餓死中國人四千萬。毛澤東不認輸，又搞文革，冒天下之大不韙，幾乎搞垮中共政權，這些都與老毛的偏執大有關係。以毛澤東來比林鄭，實在太抬舉她，不過大有大的偏執，小有小的偏執，大偏執誤國，小偏執誤港。

偏執的人通常極度自戀，又都有自毀傾向。偏執是病，自戀與自毀都是病，為人為己，林鄭應該及早看心理醫生。

七百萬人的禍福，捏在一個心理不正常的人手上，是很悲哀的事。只是在中共字典裏，從來沒有「偏執」二字，他們會說偏執是「立場堅定」。