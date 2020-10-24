陽光太多了也不好 - 陶傑

同志不必一年三百六十五日、每天二十四小時都呼喊着平權。因為二十一世紀，在西方文明國家，不必再大驚小怪，同志早已平權。

在設計界、舞蹈界、演藝界、藝術創作，七八成已經是或明或暗的同性戀，完全在陽光下快樂操作，並成為主流，異性戀和支持共和黨的，雖然同樣才能，早已經打不進去。

至於軍隊，相對之下，因為恐懼戰爭狀態之中，美軍的前線軍官如果是同志，對戰壕另一邊的那個細皮白肉來自四川的解放軍小哥四目交投，打量對方身材，馬上就上演一齣大衛寶兒和坂本龍一的「戰場上的快樂聖誕」，那時千軍萬馬，被你累死。國家生死存亡的利益當前，限制一下，完全無可厚非。

在間諜界，同志最容易被敵方策反吸納，美男計比美人計威力更大。因此，同志平權問題，不要每一個行業都規定至少百分之五十的Quota ，方算是平權。有的行業多一些，有的少一點，已經是平權了。

即使航空界，不能規定駕駛艙裏的兩個機師，一定要有一個是同性戀，以平衡另一個異性戀霸權。即使有一個機師是同志，即有權要求他開的那一班機，空中少爺個個都要像張國榮和胡歌，與另一個機師同僚及其空姐那一 team ，河水不犯井水。當然可以這樣平權，只是苦了國泰航空公司負責編班次Rota的那幾個行政人員。

何況這件事情，天生的要在曖昧之中方顯現美感，不宜赤裸裸幕幕都在陽光下進行。有如看皮影戲，好歹不要戳破那層薄薄的紙兒。滿口美學的同志幸請注意。

畢竟如阿倫都靈（Alan Turing），數學解碼天才、劍橋教授，卻在倫敦的公廁裏慘遭警員逮捕判處入獄，這樣的慘事已經是歷史。再沒完沒了的控訴糾纏下去，如中國人到今天還在全球由鴉片戰爭開始喧嘩數落的那本帳，一口咬定全世界永遠都欠他，就令人厭煩。

至於天主教神父，因有聖經包袱，雖與美國的左翼精英一樣流行孌童癖，暫時委屈一點，等十年後兒童人權組織站出來，安排幾百個七八歲的小男女孩在時報廣場手牽手，一齊宣布：我們也有喜歡與老伯伯親近的權利，那時再與時俱進也不遲。