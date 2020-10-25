淫亂正常，愚蠢是罪 - 陶傑

全球左膠兼政治正確偶像拜登，其子被揭與親姪女等多名幼女上床，據說尚有電腦不堪入目之圖片為證。

拜登的兒子在親哥哥腦癌死後，接管其大嫂。在中國倫理文化之中，此為亂倫扒灰之罪。不過以「文化多元」之大愛包容角度，亨利八世娶的第一個皇后，也是他阿哥阿瑟（Arthur）死後的老婆。以儒家文化，雖為禽獸行為，但話又說回來，一個女人嫁入他拜登家族，以東亞家族文化角度：生為拜家人，死作登家鬼，阿哥死了，就像日本帝國退出殖民地台灣，弟弟亨特接收這塊「自古以來就是屬於家族」之神聖領土，亦無可厚非。

客觀公正超然地說，男人好色，絕無問題；狎玩幼女，亦成美國東岸華爾街精英和自由派知識分子進步風氣，精英皮條客愛潑斯坦牽頭，顧客和派對名單之上有克林頓和安德魯王子，只要左派精英流行嗜好的，由吸大麻到孌童，件件有型，又哪會有錯？

然而老父是副總統，管理外交和中情局，與敵國政要有往來，竟將人肉標本手機selfie自拍私藏欣賞，是第一愚蠢。將電腦送去德勒威州他老爸發跡的地頭，找一家修理店付錢修理，以為沒事，為之第二蠢。電腦擱在那裏，竟然不去取回，此是第三蠢。

三蠢連發，證明拜登的兒子是深度智障者，屬於智商低端人口。

好色無罪，蠢方為罪。這等基因人士的父親做了總統，由達爾文主義的角度，等於老鼠家族在森林稱王：獅子老虎、孔雀金錢豹動物變成被統治者，則屬天理不容。

若說以上內容，純屬川普班農犯罪集團無中生有的虛構，那麼拜登家族應即控告誹謗，申請法庭禁制令，連今日蘋果日報名采版本人以上那一段，由美國聯邦法庭飛象過河來宣佈禁制，即可宣示清白。

人家川普千金伊萬卡與夫婿形象佳好，伊萬卡遭到紐約時報廣場民主黨的宣傳廣告拼圖惡意中傷，用了一張君臨天下的照片，圖中形容她嘲笑紐約染了武肺死亡的人。這就叫做抹黑。伊曼卡也下令：必需將廣告牌拆下，否則控告誹謗。

但是拜登民主黨集團卻居然沒有一封律師信。左派的「寬容」（Tolerance），由伏爾泰開始，演化到如此境界，亦偉大矣。

中國倫理文化對所謂領導人有這樣的要求：修身、齊家、治國、平天下。「齊家」這一關過不了，勿做領袖。川普的子女端莊富泰，比拜登那個陳冠希型格的傻仔太子像樣。

欲斷其人，先觀其家眷。在這一點上，我鍾愛中國文化，比西方民主，確實優越一等 。