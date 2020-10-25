惹怒了加拿大人！ - 高慧然

本月15號，加拿大118個社會團體及跨黨派議員（包括45個國會議員或參議員）發表聯署聲明，呼籲聯邦政府為香港有需要的人提供「安全港計劃（Safe Harbour Program）」，並援引《馬格尼茨基法》制裁有關的中共和香港政府官員。同日，中國駐加拿大大使叢培武公開威脅加拿大政府，不要向香港人提供庇護，否則將危及30萬在港加拿大公民的「健康與安全」。

中國大使對加國內政的干預，及赤裸裸的威脅惹怒了加拿大人，聯邦保守黨領袖奧圖爾（Erin O’Toole）表示，若叢培武不公開為他的「好戰」言論道歉，加拿大政府應收回其外交證書，並將其驅逐出境。O’Toole說，叢培武的言論，很明顯是對香港30萬加拿大人的幾乎沒有遮掩的威脅。

當地傳媒Sun Media在兩天後發表的社論則表明，在叢培武因為加拿大可能向香港的民主支持者提共政治庇護而威脅在港的30萬加拿人的安全之後，「我們同意保守黨領袖O’Toole的立場」。社寫論道：「正如O’Toole所說，杜魯多應該要求叢培武公開道歉，否請應請他離開（加拿大）。」社論解釋，香港支持民主的人之所以在加拿大尋求政府庇護，是因為中共政府破壞一國兩制，強行在香港推出國安法。

加拿大政府向甚麼人提供庇護，純粹是加國內政，別說中國駐加大使無權干預，就算是中國最高領導人，亦無權干預。身為大使，干預駐在國內政，行為不檢，雖可獲外交豁免權，但如此失禮，實在有辱國格。