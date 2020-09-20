湯家驊的結局 - 顏純鈎

美國將香港人納入每年難民配額，湯家驊說風涼話，說是「假如你背棄國家，背棄香港，你是不願繼續身為一個中國人，一個香港市民，你不是難民是什麼？」又說「人各有志，各奔前程，也算是一個好的結局」。

無恥的人說無恥的話，香港人被迫流亡外國，在湯家驊看來，算是一個「好的結局」。

維基百科的難民定義是：「難民是指因戰爭、自然災害或政治迫害等不可抗的原因而被迫遷離原本的居住地，放棄原國國籍的人。」

一個國家和地區的政府，迫害自己的人民，迫使人民流亡他國，這是人民的悲哀，是國家和政府的恥辱。為什麼民主國家從來不生產難民，而在獨裁暴政之下，不斷有難民逃出生天，到民主國家去避難？

孫中山當年搞革命，被清政府迫害，也曾流亡英國和日本，孫中山之流亡也可說是「好的結局」嗎？

中共統治大陸後，歷次政治運動中，很多受迫害的中國人，九死一生偷渡出國，長期流亡在外，他們也可算是「好的結局」嗎？

六四後北京學生領袖和文化人，千辛萬苦，從虎口到他鄉，數十年見不到自己的親人，他們也都算是「好的結局」嗎？

人民對暴政的反抗，與暴政對人民的壓迫，從來就是歷史的正反兩面，是歷史正義與非正義的對立，湯家驊故意抽走事情的本質和因果關係，把政治流亡描述為「背棄國家」，這都是中共那一套政治抹黑的伎倆，他倒都學上手了。

香港人逃離中共魔掌，逃離法治廢弛的香港，都是出於無奈，出於自我保護的天性，有得選擇的話，誰願意離開生我養我的故土？他們得到美國人收留，在異國他鄉為香港振臂疾呼，湯家驊內心怨恨，說幾句風涼話發洩而已。

親身參與對香港年輕人的迫害，為虎作倀，還自以為得計，這種嘴臉令人不齒。

古今中外，暴政都不會長久，今日香港難民，他日都會回歸，而湯家驊，等到日月重光時，又會有什麼結局，到時他又會是什麼嘴臉？